Al via la tariffa irrigua unica del Consorzio di Bonifica della Calabria

Dopo una lunga e proficua fase di concertazione, si è tenuto ieri, presso la Regione Calabria, un importante incontro tra i rappresentanti del Consorzio di Bonifica della Calabria, le Associazioni Agricole Professionali e l’Assessore Regionale all’Agricoltura, On. Gianluca Gallo, per condividere i criteri per l’individuazione della nuova tariffa per il prelievo d’acqua dagli impianti irrigui consortili.

L’incontro, fortemente voluto dall’Assessore Gallo, è stato promosso a seguito delle preoccupazioni sollevate dalle Organizzazioni Professionali di Categoria in merito alle ripercussioni che l’aumento che alcune tariffe avrebbero potuto avere sulle aziende agricole, già gravate da notevoli difficoltà economiche. Nel corso della discussione, il Consorzio ha illustrato la necessità di garantire un gettito sufficiente a coprire i costi di gestione degli impianti, sottolineando l’importanza di armonizzare le tariffe sull’intero territorio regionale per superare le sperequazioni esistenti.

Le Associazioni Agricole hanno presentato le loro proposte per mitigare l’impatto economico sui produttori, evidenziando il ruolo fondamentale del settore agricolo per lo sviluppo regionale. Grazie alla mediazione dell’Assessore Gallo ed all’impegno di tutte le parti coinvolte, si è giunti ad un accordo per la rimodulazione delle tariffe agricole. La nuova tariffa unica regionale comporterà una diminuzione rispetto alle tariffe adottate in nove degli undici comprensori dei consorzi accorpati ed un lieve aumento nei due restanti comprensori, comunque mitigato.

Sono state infatti definite agevolazioni per Imprenditori Agricoli a Titolo Principale e per Coltivatori Diretti (35%), nonché per tutti gli utenti in generale (10%), che opteranno per il pagamento in unica soluzione. Le Organizzazioni Professionali, nel ribadire l’importanza della riforma e il ruolo fondamentale del Consorzio, hanno condiviso unanimemente il percorso sostenuto per il raggiungimento della tariffa unica regionale, raccomandando al Consorzio di continuare nella repressione degli abusivi e nella emersione completa di tutte le superfici agricole effettivamente irrigate.

Inoltre, l’Assessore Gallo ha assicurato il prosieguo dell’impegno da parte della Regione Calabria nel sostenere la riforma fortemente voluta dal Presidente Occhiuto, che si avvia ad affermare un modello unico in Italia a cui dovrà dare seguito una diminuzione delle spese correnti e l’ottimizzazione dei servizi, ma che comunque, sta iniziando a dare i primi frutti.

L’incontro si è concluso con la comune volontà di proseguire il dialogo e la collaborazione per affrontare le sfide del settore agricolo per concentrarsi sulla valorizzazione delle risorse idriche regionali in modo efficiente e sostenibile anche attraverso la modernizzazione e l’adeguamento delle infrastrutture.

