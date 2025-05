La 4ª tappa del progetto reggino “Nosside 40” arriva a Pisa: il programma dell’evento nel più antico Caffè d’Italia

StrettoWeb

Dopo i felicissimi eventi nella Universidad de La Habana – UH (28 febbraio), nel Consolato Generale d’Italia a Londra (3 aprile) e nel Liceo Scienze Umane-Linguistico-Musicale “T. Gullì” di Reggio Calabria (15 aprile), la 4ª tappa del Nosside 40 si svolgerà nel terzo più antico Caffè d’Italia (1775): il Caffè dell’Ussero dal 1775 a Pisa. Il nome dell’affascinante locale storico pisano entra così a far parte del prestigioso cammino del progetto culturale nato nel 1983 a Reggio Calabria, nello stupendo scenario di uno dei luoghi più ricchi di miti nella storia dell’umanità: lo Stretto di Scilla e Cariddi.

Si affianca agli altri locali storici che hanno ospitato nel corso di 39 edizioni Eventi del Nosside: tra essi il Caffè Florian di Venezia (1720) il più antico d’Italia; il “Caffè Greco” di Roma (1760); il “Cafè Notegen” di Roma; il “Caffè Pedrocchi” di Padova; il Caffè “La Brouette” di Bruxelles. L’evento sarà aperto dagli interventi di Emiliano Ipsaro Passione, gestore del locale pisano, e di Celestino Pucci, Vice-presidente dell’Associazione Culturale Esperia di Pisa, partner dell’Evento. Seguirà poi la relazione dello storico Pasquale Amato, Presidente Fondatore del Premio Nosside, che si soffermerà sulle ragioni, le idee-guida, la strategia e le identità, le conferme e le novità del progetto culturale che ormai rappresenta un’eccellenza del Made in Italy nel mondo. Infatti ha coinvolto sinora poeti di 108 Stati di tutti i continenti in 160 lingue e idiomi locali e minoritari.

Una particolare attenzione sarà dedicata dal Presidente Amato al nuovo Premio Speciale Nosside-Europa nella Città che ospita con la Domus Mazziniana le memorie di Giuseppe Mazzini, antesignano dell’idea europeista con la fondazione della “Giovine Europa” del 1837. Sarà poi la volta della testimonianza del poeta Michele Carilli, Vincitore Assoluto della XXX Edizione del Nosside nel 2014 (ex-aequo con la poetessa brasiliana Cássia Janeiro) con la struggente canzone “Angelina” in dialetto reggino-siciliano di cui sarà proiettata la versione in video e letta la versione in italiano.

L’evento pisano si chiuderà in bellezza con l’illustrazione e la degustazione dello squisitissimo “Dolce del Premio di Poesia Nosside”, creato dal Maestro Angelo Musolino, Presidente dei Pasticceri Italiani Conpait, con ingredienti tipici del Mediterraneo antico risalenti al III secolo a.C. in cui nacque e visse la poetessa Nosside di Locri cui è intitolato il Premio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.