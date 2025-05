Taormina, terminate le operazioni di brillamento del costone roccioso di via Garipoli: tutto è andato bene

StrettoWeb

E’ andato tutto bene. Terminate le operazioni di brillamento del costone roccioso di via Garipoli a Taormina che ha previsto l’evacuazione temporanea delle abitazioni comprese nel raggio di 230 metri. In quest’area, denominata Zona Rossa, interessata dalle operazioni tecniche di brillamento controllato delle cariche esplosive, che sono state eseguite dalla società incaricata da WeBuild. Tra un pò sarà riaperta l’autostrada ed i 17 residenti di via Zaccani e della contrada Sant’Antonio, che erano stati evacuati, potranno rientrare nelle loro case.

Hanno collaborato alla buona riuscita dell’operazione, oltre agli enti di coordinamento DRPC e Prefettura, gli enti gestori della viabilità quali, ANAS, CAS Consorzio Autostrade Siciliane, il piano prevede il coinvolgimento del Comando dei Vigili del Fuoco di Messina, Questura di Messina, Comando Carabinieri Provinciale e locale, Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Polstrada Messina, Polizia di Stato, Capitaneria di Porto di Messina, Ente Minerario Siciliano, Enel, Telecom, SUES 118, Città di Metropolitana, Croce Rossa, RFI, Italferr, Consorzio Messina Catania lotto Sud e Asp.