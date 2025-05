Taormina, inaugurata la Navetta del Sorriso

StrettoWeb

“Oggi abbiamo inaugurato la Navetta del Sorriso, un servizio dedicato alla mobilità solidale per i pazienti oncologici della zona Tirrenica che afferiscono all’Oncologia Medica di Taormina. Un impegno che è stato assunto e mantenuto da tutti i colleghi che hanno condiviso questa iniziativa, tutto il gruppo parlamentare di Sud chiama Nord. Un modo per dire grazie a tutti i volontari che ogni giorno si spendono per aiutare il prossimo. Un modo per noi per cercare di regalare una carezza a chi sta vivendo un momento particolare della vita”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“Un servizio che vive e cresce grazie al cuore e alla determinazione di persone come la compianta Graziella Paino e dei volontari dell’Associazione Salus D’Agostino. Quindi siamo noi che vi diciamo grazie, perché rappresentate quel modello di sussidiarietà che è indispensabile in uno Stato di diritto, quando purtroppo non si riesce con la mano pubblica a garantire i diritti per tutti e fino in fondo”, conclude De Luca.

