Taormina Film Festival 2025: una star di Hollywood alla serata inaugurale

Il Taormina Film Festival è lieto e onorato di annunciare che Michael Douglas, leggendaria figura del cinema mondiale, sarà l’ospite d’apertura della 71° edizione. L’attore e produttore, vincitore di due Premi Oscar e tra i più grandi protagonisti della scena hollywoodiana, riceverà il prestigioso Taormina Excellence Achievement Award nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina, la sera del 10 giugno. L’evento rappresenta un’occasione straordinaria per celebrare l’inimitabile carriera di Douglas, che da oltre cinquant’anni incarna con carisma, talento e impegno la grande tradizione cinematografica americana.

Per l’occasione, sarà proiettato il capolavoro Qualcuno volò sul nido del cuculo (One Flew Over the Cuckoo’s Nest), prodotto da Douglas nel 1975 e vincitore di cinque Premi Oscar, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua uscita. Tiziana Rocca, Direttrice Artistica del Festival, ha dichiarato: “È con grande emozione e orgoglio che annunciamo la presenza di Michael Douglas come ospite d’onore della serata di apertura del Taormina Film Festival. Icona del cinema mondiale, attore e produttore straordinario, Michael Douglas ha segnato intere generazioni con interpretazioni indimenticabili e un impegno costante nella valorizzazione dell’arte cinematografica. Ma la mia stima nei suoi confronti è anche di carattere personale, ricordo ancora benissimo e con emozione la serata organizzata a Roma in onore del padre Kirk.

Nel suggestivo scenario del Teatro Antico di Taormina, renderemo omaggio alla sua straordinaria carriera con la consegna del Taormina Excellence Achievement Award, un riconoscimento che celebra non solo il suo talento, ma anche il suo contributo duraturo alla cultura cinematografica internazionale. La sua presenza rappresenta per noi un grande onore e un segno dell’importanza che il nostro Festival riveste nel panorama mondiale. Sarà un momento di grande emozione,

un’apertura memorabile che darà il via a un’edizione ricca di cinema, incontri e passioni condivise”.

Anche Sergio Bonomo, Commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, accoglie con entusiasmo l’ufficialità della prestigiosa partecipazione di Michael Douglas, icona del firmamento cinematografico internazionale: “La 71^ edizione del Taormina Film Festival certamente tornerà a brillare di luce propria non solo per il ritorno del concorso cinematografico, ma anche per la partecipazione di numerose star, coinvolte grazie all’intenso lavoro della Direttrice Artistica Tiziana Rocca. E certamente le sorprese non sono terminate…”.

Oltre alla cerimonia e alla proiezione, Michael Douglas sarà protagonista di un incontro speciale con gli studenti, un momento unico di confronto e ispirazione per le nuove generazioni, durante il quale condividerà esperienze, riflessioni e aneddoti legati alla sua straordinaria carriera e alla storia del cinema. Il Taormina Film Festival rinnova così la sua vocazione a essere ponte tra il grande cinema e il pubblico, offrendo ogni anno appuntamenti di eccezionale valore culturale e artistico. La presenza di Michael Douglas, figura emblematica del cinema contemporaneo, conferma l’importanza internazionale della manifestazione e la sua capacità di attrarre i grandi protagonisti della settima arte.

Il Taormina Film Festival è un’iniziativa organizzata dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, direttamente promossa dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, con il sostegno del MiC, Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo.