Taormina Film Fest, presentata a Cannes la 71ª edizione | DETTAGLI

Presentata oggi in conferenza stampa a Cannes la 71ª edizione del Taormina Film Fest, in programma dal 10 al 14 giugno 2025. Tiziana Rocca, direttrice artistica del Festival, ha dichiarato: “è con grande entusiasmo che, dalla prestigiosa cornice del Festival di Cannes, presentiamo alla stampa internazionale la 71ª edizione del Taormina Film Fest, in programma dal 10 al 14 giugno nello scenario straordinario del Teatro Antico di Taormina. Un’edizione che celebra il cinema in tutte le sue forme, con uno sguardo aperto, contemporaneo e profondamente connesso alla magia della sala e del racconto per immagini. Oltre alla presenza del Maestro Scorsese, per la prima volta a Taormina, che riceverà il Premio alla Carriera, siamo onorati di annunciare come madrina di quest’anno Valeria Solarino, attrice di rara eleganza e intensità, volto simbolico del talento italiano, che accompagnerà il pubblico in questo viaggio tra proiezioni, incontri e visioni. La nostra giuria internazionale è composta da straordinarie personalità del mondo del cinema: Da’Vine Joy Randolph, attrice Premio Oscar e presidente di giuria; Rupert Everett, interprete raffinato e iconico del cinema britannico; la celebre costumista Sandy Powell, tre volte Premio Oscar; Steven Gaydos, voce influente del giornalismo cinematografico globale; e due protagoniste del nostro cinema: Ilenia Pastorelli e Alessandra Mastronardi. Ognuno portatore di una visione unica e originale. Ad aprire il Festival sarà una delle anteprime più attese della stagione: Ballerina di Len Wiseman, un thriller che promette azione spettacolare e una protagonista femminile potente e carismatica. La prima opera in concorso che annunciamo è invece Warfare – Tempo di guerra, un bellissimo film che ci riporta nella sconvolgente realtà dei conflitti moderni. Il Taormina Film Fest continua a essere un crocevia di culture, storie e talenti. Siamo pronti a celebrare il cinema in uno dei luoghi più suggestivi al mondo, e ad accogliere spettatori, artisti e sognatori per condividere insieme il linguaggio universale delle emozioni”.

Martin Scorsese, tra i più grandi e influenti registi nella storia del cinema mondiale, sarà per la prima volta ospite del Festival e riceverà il Premio alla Carriera nella cornice senza tempo del Teatro Antico di Taormina. In suo onore, verrà proiettato uno dei film che hanno segnato in modo indelebile la storia della settima arte: il thriller psicologico Taxi Driver (1976), interpretato da Robert De Niro, Jodie Foster e Harvey Keitel, e oggi considerato un caposaldo assoluto della cinematografia mondiale.

Le parole di Amata

Elvira Amata, assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo della Regione Siciliana, ha dichiarato: “siamo orgogliosi di presentare una nuova edizione del Taormina Film Fest, uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi non solo della Sicilia, ma dell’intero panorama cinematografico internazionale. Questo Festival è un ponte tra la nostra identità e il mondo, una vetrina d’eccellenza che celebra il cinema nella sua dimensione artistica, sociale e spettacolare. Con il Teatro Antico come cornice unica e con una giuria straordinaria, quest’anno rafforziamo il legame tra cultura, territorio e turismo, dimostrando ancora una volta quanto la Sicilia sia terra di bellezza, creatività e visione. Il Taormina Film Fest non è solo un evento, è un simbolo: di rinascita, di orgoglio, di talento”.

Le parole di Bonomo

Sergio Bonomo, commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, ha dichiarato: “il Festival del Cinema di Taormina si veste di nuova luce per la 71ª edizione, sotto la sapiente e competente guida di Tiziana Rocca, già apprezzata, per aver diretto con successo agli inizi degli anni 2000 la prestigiosa kermesse. Torna il concorso cinematografico, gli eventi collaterali, il campus giovani, convegni, incontri, tanti prestigiosi ospiti, insomma il Taormina Film Fest vuole spiccare il salto verso l’alto, ruolo che compete ad un evento che – secondo in Italia per storia – ha le carte in regola per tornare nell’Olimpo internazionale dei festival cinematografici. Ringrazio in particolare l’on. Elvira Amata, assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo della Regione Siciliana, per il sostegno e la convinta collaborazione, finalizzata allo sviluppo del festival e della cinematografia in Sicilia”.

Solarino madrina

La madrina di questa edizione del Festival sarà Valeria Solarino, una tra le interpreti più raffinate del cinema e del teatro italiano contemporaneo. Dal debutto al cinema nei primi Anni Duemila fino alle interpretazioni più mature, la sua recitazione è sempre guidata da autenticità, sensibilità e profondità emotiva. Una vera ambasciatrice del talento femminile italiano.

Giuria

La giuria del Taormina Film Fest di quest’anno si compone di personalità di spicco del panorama cinematografico internazionale, ciascuna portatrice di uno sguardo unico e autorevole. A presiederla è Da’Vine Joy Randolph, attrice Premio Oscar, acclamata per la sua intensità e il suo carisma sul grande schermo. Al suo fianco Rupert Everett, icona del cinema britannico, noto per la sua eleganza e per una carriera ricca di ruoli iconici tra teatro e film. La leggendaria costumista Sandy Powell, vincitrice di tre Premi Oscar, aggiunge alla giuria la sua visione raffinata e il suo gusto impeccabile per l’immagine. Steven Gaydos, vicepresidente di Variety, è una delle voci più autorevoli nel mondo del giornalismo cinematografico. A rappresentare il cinema italiano, Ilenia Pastorelli, attrice romana dallo stile autentico e provocatorio, e Alessandra Mastronardi, interprete di talento apprezzata anche all’estero. Una giuria ricca di personalità, pronta a premiare il meglio del cinema contemporaneo.

In occasione del suo 25° anniversario, il manifesto di questa edizione è dedicato proprio a uno dei film più iconici del cinema italiano contemporaneo, la pellicola di Giuseppe Tornatore, Malèna con protagonista Monica Bellucci. Il Festival quest’anno si articolerà in tre sezioni: il Concorso Internazionale Lungometraggi, il Fuori Concorso e gli Eventi Speciali al Teatro Antico.

Apertura festival

Ad aprire il Festival, nella sezione Fuori Concorso, sarà una delle anteprime più attese della stagione: Ballerina di Len Wiseman, action thriller ambientato nell’universo narrativo della celebre saga di John Wick. Il film promette sequenze d’azione spettacolari e ha per protagonista Ana de Armas. A presentarlo al pubblico saranno il regista Len Wiseman e l’attore Norman Reedus.

La prima opera annunciata del Concorso è Warfare – Tempo di guerra, tratto da una storia vera, un film immersivo e viscerale che ci porta al cuore della sconvolgente realtà dei conflitti moderni. Scritto e diretto da Alex Garland e Ray Mendoza, nel cast alcuni fra i più interessanti giovani talenti di Hollywood, come Joseph Quinn, Kit Connor, Will Poulter, Cosmo Jarvis, Charles Melton e Michael Gandolfini. Prodotto da A24, Warfare – Tempo di guerra uscirà in Italia con I Wonder Pictures il 21 agosto 2025.

Altro film che sarà presentato nella sezione Fuori Concorso è Come fratelli, diretto da Antonio Padovan e interpretato da Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon, Ludovica Martino, Paola Buratto, Mariana Lancellotti, Simonetta Guarino, Alfonso Santagata, Alessio Praticò, Roberto Citran e l’amichevole partecipazione di Giuseppe Battiston. La commedia, che affronta i temi dell’amicizia e della famiglia con delicatezza ma allo stesso tempo stimola riflessioni profonde sul senso della vita, è prodotta da Pepito Produzioni con Rai Cinema e uscirà nelle sale il 26 giugno distribuita da 01 Distribution.