Taormina, De Luca: “in giunta approvate importanti delibere”

“Oggi in Giunta approvate importanti delibere per la gestione finanziaria e la mobilità sostenibile della città”, è quanto comunica il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “Di seguito i dettagli: sono state approvate n. 2 transazioni, una di euro 750.000,00, l’altra di euro 189.000,00 con due creditori, Associazione Villa Regina (ex gestore della casa di riposo C. Zuccaro anni 2004/2006) e Società Liberio SPV Srl ed Adempi Srl (cessionarie crediti Enel Energia anno 2017). In entrambi i casi si tratta di debiti pregressi. I due creditori non hanno accettato la proposta transattiva dell’OSL, pertanto, una volta fuoriusciti dal dissesto finanziario, hanno chiesto il dovuto riconosciutogli dall’OSL medesimo oltre agli interessi maturati fino alla data odierna”.

“La Giunta Comunale ha inoltre autorizzato un’anticipazione in termini di cassa ad ASM, in esecuzione della relativa convenzione, finalizzata al pagamento dell’acquisto di n. 5 autobus elettrici, per l’importo pari ad euro 2.520.000,00. Si tratta del finanziamento rientrante nel Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, che ha visto, nel caso di specie, come beneficiari la Città Metropolitana di Messina ed il Comune di Taormina, ai fini della relativa rendicontazione”, spiega De Luca.

“Inoltre, la Giunta Comunale si è fatta carico di coprire, in tre esercizi finanziari, la minore entrata del Consorzio per la RF, derivante dalla transazione sottoscritta tra OSL di Taormina e Consorzio medesimo, per l’importo pari a circa 1.650.000,00 euro, a patto che gli altri Comuni soci regolarizzino i contenziosi ed i debiti pregressi. È stato inoltre adeguato il canone di locazione dei parcheggi in dotazione ad ASM, ammontante ad euro 2.600.000,00 annui“, conclude De Luca.