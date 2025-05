Taormina, le operazioni di brillamento del costone roccioso di via Garipoli: zona rossa, autostrada chiusa e persone evacuate

StrettoWeb

Per la giornata di domenica 18 maggio 2025, il piano operativo di emergenza predisposto dalla Protezione Civile Regionale e dalla Prefettura di Messina, con il concorso del comune di Taormina, per eseguire le operazioni di demolizione del costone roccioso incombente su via Garipoli, strada di accesso al comune di Taormina, prevede l’evacuazione temporanea delle abitazioni comprese nel raggio di 230 metri. In quest’area, denominata Zona Rossa, interessata dalle operazioni tecniche di brillamento controllato delle cariche esplosive, che saranno eseguite dalla società incaricata da We Build, si prevedono degli interventi di messa in sicurezza del versante lato mare, nonchè di salvaguardia della popolazione, così come previsto nell’ordinanza sindacale contingibile e urgente firmata dal sindaco di Taormina.

Evacuazioni

Per motivi di sicurezza pubblica, è stata disposta l’evacuazione cautelativa di 17 residenti di via Zaccani e della contrada Sant’Antonio e il divieto di transito lungo via M. e N. Garipoli, l’interdizione al transito della viabilità ricadente all’interno della zona rossa e di quella sul bypass di collegamento, a partire dalle ore 5:30 del 18 maggio e fino al termine delle operazioni.

Dettagli

L’allontanamento della popolazione dovrà avvenire entro e non oltre le ore 5:00 di domenica 18 maggio, i cittadini esposti al rischio e pertanto evacuati in via cautelativa non potranno rientrare nelle abitazioni fino a quando il Centro Operativo Avanzato (COA) non avrà comunicato l’assenza di rischi. Anche al Gestore della Casa di Riposto C. Zuccaro di Taormina, dalle ore 5:00 del 18.05.2025 fino al termine delle operazioni di brillamento delle cariche esplosive, viene richiesto di attenersi ad alcune scrupolose prescrizioni, già puntualmente comunicate, volte a garantire la sicurezza e la salvaguardia degli occupanti della struttura. Per il corretto svolgimento delle attività di protezione civile, sarà attivato il Centro Operativo Avanzato (COA) che sarà ubicato al piano terra del Parcheggio Lumbi di Taormina, il quale sarà coordinato dal Dirigente Generale del DRPC – Commissario Delegato DGR n.98 del 01/04/2025 – e dal Prefetto di Messina. Il Piano operativo di emergenza coinvolge tutte le autorità territoriali competenti, afferenti al sistema di protezione civile.

Gli enti coinvolti nel piano

Oltre agli enti di coordinamento DRPC e Prefettura, gli enti gestori della viabilità quali, ANAS, CAS Consorzio Autostrade Siciliane, il piano prevede il coinvolgimento del Comando dei Vigili del Fuoco di Messina, Questura di Messina, Comando Carabinieri Provinciale e locale, Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Polstrada Messina, Polizia di Stato, Capitaneria di Porto di Messina, Ente Minerario Siciliano, Enel, Telecom, SUES 118, Città di Metropolitana, Croce Rossa, RFI, Italferr, Consorzio Messina Catania lotto Sud e Asp.

In Particolare la Regione Siciliana, su disposizione del Presidente della Regione Siciliana, impiegherà uomini e mezzi del Corpo Forestale della Regione Siciliana e del DRPC Sicilia il quale provvederà ad attivare squadre di volontari di protezione civile per le azioni di supporto agli operatori di polizia e di soccorso nonché per attività di assistenza alla popolazione. La protezione civile raccomanda “alla cittadinanza di attenersi alle comunicazioni di protezione civile e di collaborare al meglio per il buon esito delle operazioni. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti delle attività di protezione civile attraverso il sito istituzionale del Comune, del dipartimento regionale della protezione civile e i canali informativi ufficiali”.