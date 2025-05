Taormina, Taobuk 2025: programma, date e oltre 200 ospiti internazionali

StrettoWeb

Dal 18 al 23 giugno oltre 200 ospiti internazionali, provenienti da 30 Paesi, si ritroveranno a Taormina per la quindicesima edizione di Taobuk – Taormina International Book Festival, il festival di letteratura internazionale diretto e presieduto da Antonella Ferrara. Filo conduttore di quest’anno, i Confini. Oltre i confini. Dentro i confini. Non c’è contraddizione nell’ambivalenza che è propria di ogni linea di demarcazione, dal latino cum-finis, limite comune. È dunque spazio da condividere e rispettare al tempo stesso, nell’accettazione delle reciproche identità, individuali e collettive, geografiche ed esistenziali. Eppure, il confine fisico o metafisico, materiale o ideale, continua spesso ad essere inteso come chiusura invalicabile nei rapporti interpersonali come nel macrocosmo delle nazioni, impedendo la libera circolazione delle persone e soprattutto del loro pensiero.

Particolarmente ricca si annuncia dunque la kermesse che da anni sa farsi strumento di promozione per il turismo culturale con il sostegno della Regione Siciliana, guidata dal Presidente Renato Schifani, dell’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo retto da Elvira Amata, della Fondazione Taormina Arte Sicilia e del Parco Archeologico Naxos Taormina, insieme ad altre importanti istituzioni e realtà pubbliche e private.

“Taobuk – dichiara il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – si conferma un’eccellenza del panorama culturale internazionale, capace di proiettare la Sicilia al centro del dialogo tra le arti e le grandi sfide del nostro tempo. Il tema scelto quest’anno assume un valore particolare: esplorare i “confini” e talvolta superarli significa promuovere una società più consapevole, aperta e inclusiva. Siamo orgogliosi di sostenere ancora una volta questo Festival, che rappresenta una vetrina di prestigio per la cultura e per il turismo”.

Viva soddisfazione esprime Elvira Amata, Assessore Regionale Turismo Sport e Spettacolo: “Condividere istituzionalmente il festival Taobuk, la prestigiosa iniziativa che giunge alla sua quindicesima edizione con un tema così speciale come quello scelto che guarda ai ‘Confini’, rappresenta un’ulteriore occasione per unire ancora una volta cultura, letteratura, cinema e le più alte espressioni dell’arte attraverso la partecipazione di autorevoli e illustri scrittori, artisti, scienziati ed intellettuali. Saremo presenti per vivere le grandi emozioni che il festival ogni anno offre ai tanti spettatori e turisti che affollano l’incantevole cornice del Teatro antico di Taormina.”

Sulle celebrazioni della Carta di Messina e Taormina il Sindaco di Taormina, Cateno De Luca dichiara: “Abbiamo fortemente voluto che questo anniversario fosse celebrato tra Messina e Taormina, le due città che nel 1955 furono teatro di un passaggio epocale per la nascita dell’Europa unita. È una coincidenza che vivo con particolare emozione: da sindaco di Messina ho rappresentato la città dove fu siglato l’accordo; oggi, da sindaco di Taormina, accolgo le celebrazioni nel luogo dove i sei ministri della CECA si ritrovarono per gettare le basi per la nascita della Comunità Economica Europea. È un segno che vogliamo lasciare, riaffermando oggi lo stesso spirito di unità e cooperazione. Da qui l’Europa è nata, da qui può ancora rinascere.”

“La Fondazione Taormina Arte Sicilia – nelle parole del suo Commissario straordinario, Sergio Bonomo – sostiene e supporta con convinto vigore anche questa 15 edizione del Taobuk, evento impostosi a livello internazionale grazie all’intuito e alla lungimiranza di Antonella Ferrara, affermata manager culturale. Partnership ulteriormente consolidata con la prossima celebrazione del 70° anniversario della Carta di Messina e Taormina, che si svolgerà il 18 e 19 giugno nell’ambito della programmazione di Taobuk 2025, e vedrà la partecipazione di 36 rappresentanti di Stato stranieri. Iniziative di alto livello, che contribuiscono a diffondere positivamente l’immagine di Taormina e Messina in Italia e nel mondo, in particolare, promuovendo turisticamente con i grandi eventi la Sicilia, territorio ricco di storia, cultura e tradizioni.”

“Il Teatro Antico – come afferma Orazio Micali, Direttore del Parco Archeologico di Naxos-Taormina – presidio di una civiltà immortale, è un luogo identitario per il Festival Taobuk, che dalla cavea millenaria lancia nel mondo messaggi di inclusione e di pace. La partnership con il Parco archeologico va al di là della concessione di un sito di interesse globale. È una comune missione culturale che, richiamando il tema della quindicesima edizione, sancisce la condivisione dei valori che Taobuk contribuisce a diffondere senza confini.”

Come sottolinea Antonella Ferrara nella doppia veste di presidente e direttrice artistica: “Il tema scelto per la XV edizione di Taobuk, Confini, ci pone a cospetto di una responsabilità culturale, intellettuale e storica alla quale siamo chiamati a rispondere con profondità di sguardo e di indagine e alla quale non possiamo e non vogliamo sottrarci. Una responsabilità di visione che è, da sempre, l’urgenza che muove le scelte autoriali di Taobuk. Nell’etimo di confini, cum finis che esplicita il portato semantico di un limite comune, risiede esattamente la complessità di questa sfida, tra le più drammatiche, complesse e urgenti del contemporaneo. Una sfida di prospettiva, di approfondimento, di linguaggio e di senso. I confini, fisici e geografici, ideali ed esistenziali, segnano la nostra esperienza come individui e come collettività. Non semplici linee di separazione ma stazioni di confronto e scoperta, dove la diversità diventa risorsa. Avvertiamo l’urgenza di porci in ascolto di quei luoghi dell’anima, del corpo, della mente, della scienza, della prassi politica, del procedere filosofico e dell’analisi storica, per cogliere la prossimità di un altrove in cui si delineano gli albori delle società future. Quei segni di frattura, quei crinali, per cui la Storia entra nel nostro vissuto più intimo facendo risuonare potentissimo il senso autentico del nostro riconoscersi simili e vicini, esattamente qui e ora, davanti alla grande prova del Presente. L’idea di confine, spesso strumentalizzata da dinamiche atte ad alimentare paura e diffidenza dell’altro, nello sguardo che anima il Festival diventa traiettoria di incontro. Per capire chi siamo abbiamo bisogno di storie che sappiano interrogare il nostro più profondo bisogno di comprensione, consapevoli che risiede nell’atto di fede nella parola scritta il rispetto di ogni alterità e la costruzione di un futuro di dialogo”.

“Abbiamo scelto Confini come parola chiave di questa edizione perché è importante poter parlare di luoghi dai significati contrastanti, a volte tragici nel tempo che viviamo. Luoghi di separazione e di scontri ma anche luoghi di incontro e di scambio. Troppo spesso luoghi di morte per coloro che provano ad attraversarli nel sogno di una vita migliore o di uccisioni e stragi da parte di chi li vuole cambiare per ragioni di conquista. Ma nessun confine è solo separazione perché è anche incontro e relazione” commenta Nino Rizzo Nervo, presidente del Comitato scientifico di Taobuk.

Celebrazioni per il 70° anniversario della Conferenza di Messina e Taormina

Dal 18 al 20 Giugno, nell’ambito del Festival Taobuk, avranno luogo le Celebrazioni per i 70 anni dalla Conferenza di Messina e Taormina, promosse dalla Regione Siciliana, guidata dall’On.le Renato Schifani, dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, dai Comuni di Messina e Taormina, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri. L’iniziativa, sotto la direzione di Antonella Ferrara e con la curatela del giornalista Paolo Valentino, ha luogo in ricordo di un evento nevralgico nella storia comunitaria, allorché in queste due città si riunirono i sei Ministri degli Esteri dei Paesi della CECA per gettare le basi della futura Unione, rappresentando uno dei tasselli più significativi del processo di integrazione europea. In questo contesto sono stati invitati i Ministri degli Esteri degli Stati membri dell’Unione Europea, dei Paesi candidati e potenziali candidati, e rappresentanti delle Istituzioni europee. L’iniziativa prevede la partecipazione di studiosi, decisori politici e attori della società civile, per dare voce a una pluralità di prospettive e animare dibattiti pubblici, talk e tavoli tecnici.

L’identità visiva è una delle cifre distintive di Taobuk che, di edizione in edizione, ha affidato la realizzazione del Manifesto a grandi maestri dell’arte contemporanea per interpretare il tema scelto. Tra gli artisti coinvolti, Emilio Isgrò, Velasco Vitali, Arnaldo Pomodoro. La creatività dell’edizione 2025 porta la prestigiosa firma di Mimmo Paladino, con un’opera dal titolo Elogio del nomadismo che, come scrive il critico Vincenzo Trione: ‘’interpreta il bisogno di sconfinare: superare confini tra mondi, culture, linguaggi. Dunque, l’inclinazione al nomadismo. Che, in diverse occasioni, ha portato Paladino a descrivere la propria ricerca come un’esperienza segnata da ininterrotti transiti: attraversare i vari territori dell’arte, sia in senso geografico che temporale, e con la massima libertà tecnica e creativa”.

Il programma

Per affrontare i molteplici panorami del sapere e dei saperi che il tema permette di esplorare, dal 18 al 23 giugno 2025 il festival presenta approfondimenti, spettacoli, mostre e talk che si succederanno all’interno di diversi percorsi disciplinari.

Taobuk Award e il Gala del 21 giugno al Teatro Antico

Con il riconoscimento assegnato dal comitato scientifico presieduto dal giornalista Nino Rizzo Nervo, l’albo d’oro del Festival si arricchisce dei nomi di personalità di altissimo profilo letterario, artistico, scientifico o dell’impegno civile, le cui esperienze umane e professionali hanno profonde connessioni con il tema dell’edizione.

Il Taobuk Award for Literary Excellence 2025 sarà consegnato a cinque scrittori: lo statunitense Peter Cameron, lo spagnolo Javier Cercas, la belga Amélie Nothomb, la britannica Zadie Smith e Susanna Tamaro. Per le arti visive il premio andrà ad Ai Weiwei. Per il cinema a due premi Oscar come il regista Gabriele Salvatores e l’attrice e attivista Whoopi Goldberg, insieme agli attori Monica Guerritore e Pierfrancesco Favino, eccellenze sul grande e piccolo schermo come in campo teatrale; per la musica al soprano Jessica Pratt e al pianista Ramin Bahrami, per la danza saranno insigniti del premio il primo ballerino dell’Opéra di Parigi, Andrea Sarri e il Centro Coreografico Nazionale / Compagnia Aterballetto.

La cerimonia di consegna avverrà sabato 21 giugno al Teatro Antico nel corso del Taobuk Gala condotto da Antonella Ferrara e da Massimiliano Ossini. L’evento andrà in onda su Raiuno il 5 luglio. Cultura e intrattenimento per i 4500 spettatori che assisteranno ad uno spettacolo caleidoscopico, animato dalla colonna sonora affidata da diverse edizioni all’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, l’ente lirico regionale guidato dal sovrintendente Giovanni Cultrera di Montesano, che è coproduttore musicale della serata. Sul podio la direttrice d’orchestra Gianna Fratta.

Taobuk Gala è un format ideato da Antonella Ferrara, con il contributo degli autori Michele De Mieri, Paola Miletich, Anna Di Giambattista. Regia di Cristiano D’Alisera. Direttore della fotografia Marco Lucarelli. I Taobuk Awards sono realizzati dall’atelier orafo Le Colonne di Alvaro e Correnti.

Finale Premio Strega Saggistica

Si terrà venerdì 20 giugno la serata finale della prima edizione del nuovo Premio Strega Saggistica istituito e promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti Benevento e Taobuk – Taormina International Book Festival. I cinque finalisti selezionati –Alessandro Aresu, con Geopolitica dell’intelligenza artificiale (Feltrinelli), Anna Foa, con Il suicidio di Israele (Laterza), Vittorio Lingiardi, con Corpo, umano (Einaudi), Simone Pieranni, con 2100. Come sarà l’Asia, come saremo noi (Mondadori), Luigi Zoja, con Narrare l’Italia. Dal vertice del mondo al Novecento (Bollati Boringhieri) – saranno a Taormina insieme con Anne Applebaum, vincitrice del Premio Strega Saggistica Internazionale. Giornalista e saggista statunitense naturalizzata polacca, già Premio Pulitzer nel 2004, è autrice di Autocrazie. Chi sono i dittatori che vogliono governare il mondo, tradotto da Tullio Cannillo (Mondadori, 2024).

I percorsi tematici

Cum-finis

La prima direttrice di programma muove dall’etimologia di confine; ciò che separa unisce, se il fine è comune. E in quest’ottica individua corrispondenze nelle voci più influenti della letteratura contemporanea.

La saggista Zadie Smith (20 giugno) ha saputo dare forza alle tensioni sociali, culturali e identitarie che definiscono il mondo contemporaneo: dalla gentrificazione alla disuguaglianza, dal multiculturalismo alle dinamiche familiari fino al progresso tecnologico, in una frantumazione dei confini che separano culture, persone e storie. L’autrice dialogherà con Antonio Monda, scrittore, regista e saggista.

Melania Mazzucco (20 giugno) in Silenzio. Le sette vite di Diana Karenne (Einaudi) crea una figura femminile segnata dalla continua reinvenzione di sé, mettendo in discussione il limite di un’identità fissa e immutabile, valorizzando il “silenzio” quale spazio sonoro di echi verso le più ampie libertà: essere, diventare, trasformarsi.

Emanuele Trevi (20 giugno) oltrepassa le barriere tra il vissuto e l’immaginato, tra il ricordo e la sua trasfigurazione narrativa. La riflessione sul confine non è mai una pura astrazione, ma una tensione viva, in equilibrio instabile tra l’autobiografia e la critica, tra l’analisi del reale e l’invenzione letteraria.

Alessandro Piperno (21 giugno), in Ogni maledetta mattina. Cinque lezioni sul vizio di scrivere (Mondadori, 2025), conduce il lettore dietro le quinte dell’atto creativo, indagando la scrittura come esercizio di stile, passione sviscerata e vertigine profonda. Un’occasione per scoprire come lo scrittore Premio Strega viva confine tra l’autore e l’uomo.

Susanna Tamaro (21 giugno) esplora temi fondamentali quali la ricerca di senso, la fragilità delle relazioni, l’urgenza di riconciliazione con il mondo interiore ed esteriore. L’autrice di Va’ dove ti porta il cuore (Solferino) ha saputo costruire ponti tra anime e culture, restituendo alla letteratura la sua missione più alta: illuminare il senso dell’umano e del mondo e rivelando il potere trasformativo della parola.

Peter Cameron (21 giugno) dipana il sottile intreccio tra solitudine e connessione, dove le frontiere dell’identità, dell’amore e della comprensione si sfumano. Come in Un giorno questo dolore ti sarà utile (Adelphi) ci ricorda che siamo contemporaneamente insieme e soli, alla ricerca costante di comprensione, di noi stessi e degli altri. Una visione che esalta il potere della letteratura come luogo di empatia, rivelazione e trasformazione.

Amélie Nothomb (21 giugno), la cui opera è pubblicata in Italia da Voland, ha il dono di smantellare ogni confine, che sia culturale, emotivo o esistenziale, in un prisma di prospettive che esortano a ripensare i confini in sé stessi e nei legami con gli altri, a sondare la soglia tra separazione e continuità. A riprova della profonda sensibilità di una narratrice, assegnataria di riconoscimenti tra cui il Grand Prix du roman de l’Académie Française, il Prix Internet du Livre, il Renaudot e lo Strega, dalle molteplici sfumature, dove il confine diventa luogo di trasformazione.

Agnese Pini (22 giugno) in La verità è un fuoco (Garzanti) affronta il confine tra parola e silenzio, restituendo alla scrittura il compito di interrogare le verità sospese dell’infanzia e delle relazioni più intime. Una riflessione sul valore della memoria e sul prezzo dell’autenticità.

Matteo Collura (23 giugno) nella lectio magistralis Così è Pirandello (se vi pare) descriverà il Girgentano oltre l’aura moralistica che lo circonda, ma sempre avanti nei tempi della creatività e per questo incompreso e osteggiato. Collura – scrittore, giornalista, storico collaboratore del Corriere della Sera, nonché amico e biografo di Leonardo Sciascia – vanta altresì una profonda conoscenza dell’animo pirandelliano, diviso tra genialità e sofferenza e capace di trasformare il proprio dolore in teatro e letteratura immortali.

Lally Masia (23 giugno) indaga i margini dell’identità con Al di là della regione (Leone Editore), romanzo teso tra attrazione e perdita, menzogna e verità. Un viaggio nelle ambiguità del desiderio e del potere, dove ogni confine si fa soglia di trasformazione.

Lo scrittore e giornalista Alessandro Robecchi (23 giugno), autore della serie noir con protagonista Carlo Monterossi in Tallone da killer (Sellerio) dipinge un affresco penetrante attraverso un vortice di intrighi e colpi di scena. Un romanzo che non solo esplora la disillusione dei nostri tempi, ma anche il paradosso di un crimine che, in un mondo sempre più dominato dalla disparità sociale, diventa un affare di lusso.

Limes è limite?

Il termine latino limes, opposto a cum-finis, annuncia una chiusura. Eppure non sono da escludere altre linee di connessione lungo la Storia e in mezzo alle storie. Una via seguita da scrittori e saggisti che si interrogano appunto sul bilancio del passato recente per la costruzione di un futuro migliore.

Lo conferma la prosa ‘umana’ di Yasmina Khadra (20 giugno) pseudonimo di Mohamed Moulessehoul che per eludere la censura militare, ha adottato il nome della moglie, rendendo sé stesso libero di raccontare l’altra riva del Mediterraneo, offrendo uno sguardo empatico sulle vicende dell’Algeria, dipingendo un affresco storico e morale di un’epoca divisa tra oppressione ed emancipazione, colonialismo e resistenza morale.

Javier Cercas (20 giugno), cantore della Spagna e della storia recente dell’Europa, plasma e fonde romanzo, saggio e memoria. Si approccia al conflitto dell’identità come un atto letterario e sfida anzi il lettore a confrontarsi con la complessità dell’eredità storica, in un atto di mediazione e conciliazione degli opposti, unendo i confini tra vero e immaginato. Da Soldati di Salamina al recente Il folle di Dio alla fine del mondo, entrambi editi da Guanda, seleziona i ritagli della storia sedimentati nella memoria collettiva ricostruendo un universo di finzione tra presente e memoria, letteratura e realtà.

A Taobuk per un incontro realizzato in collaborazione con l’Ambasciata di Spagna in Italia, Cercas sarà in dialogo con Antonio Spadaro, Sottosegretario del Dicastero Vaticano per la Cultura e l’Educazione. Nel corso dell’appuntamento l’Ambasciatore spagnolo Miguel Fernández-Palacios conferirà allo scrittore il Taobuk Award.

Vibrante, visionaria è Gioconda Belli (20 giugno) scrittrice e poetessa nicaraguense, che ha partecipato attivamente al movimento sandinista contro la dittatura di Somoza. Una penna appassionata che nella sua opera intreccia magistralmente vicende personali e collettive attraversando confini geografici, politici e interiori, che non sono barriere insormontabili né linee di divisione, ma luoghi ricchi di significati e spazi profondi di crescita umana, dove tradizione e modernità, appartenenza e autonomia si incontrano e si confrontano. In dialogo con Juan Carlos Reche Cala, Direttore Instituto Cervantes Palermo, co-promotore dell’appuntamento.

La giornalista e documentarista Monica Maggioni (20 giugno), attualmente direttrice editoriale per l’offerta informativa della Rai, presenta il suo Spettri (Longanesi) per scandagliare la memoria collettiva alla ricerca di nodi irrisolti: il rimosso della storia, le colpe dell’Occidente, la miopia con cui spesso si affrontano le crisi internazionali.

In Guerra o pace (Solferino), Giulio Tremonti (22 giugno) propone una riflessione lucida e inquieta sull’ordine globale che si va ridefinendo. Tra conflitti ibridi, egemonie in mutamento e nuove forme di potere, l’Europa si scopre marginale: un’indagine che interroga il confine sottile tra equilibrio e caos.

Antonio Monda (22 giugno) ha con la cultura americana un rapporto assoluto: dall’approdo nella Grande Mela al successo internazionale tra letteratura e cinema, ha costruito legami con leggende dell’arte che racconta in Incontri ravvicinati (La nave di Teseo): da Meryl Streep ad Al Pacino, da Muhammad Ali a David Foster Wallace e Martin Scorsese, da Ingrid Bergman a Stephen King e Cate Blanchett, fino a Philip Roth, Robert De Niro, Gore Vidal.

Ferruccio De Bortoli (22 giugno) parte dal suo libro Ritorno alle origini (Solferino) che raccoglie le parole e la consapevolezza dei Padri dell’Europa unita: da Schuman a De Gasperi, da Adenauer a Spinelli. Un invito a riscoprire le radici comuni del progetto europeo, in un tempo che sembra aver smarrito la propria memoria fondativa.

Silvia Mantini (22 giugno) esplora, attraverso Reti d’Europa (Laterza), la figura di Margherita d’Austria come paradigma di una modernità precoce, capace di abitare il potere oltre i confini di genere e nazione. Un’occasione per ripensare l’Europa da una prospettiva al femminile e transfrontaliera.

Nelle dense pagine di Col buio me la vedo io (Einaudi), la giornalista e scrittrice Anna Mallamo (23 giugno) ci trasporta nella Calabria degli anni ’80 in un romanzo di formazione sull’audacia di oltrepassare i limiti imposti dalla paura e dal silenzio.

Con Io, Winston (Solferino) Gabriele Genah (23 giugno) compone un ritratto personale e spiazzante di Churchill, attraversato da ombre e visioni, dando vita a un racconto in bilico tra realtà e invenzione, dove l’identità si fa teatro interiore e la memoria diventa spazio di conflitto.

Alfio Bonaccorso (23 giugno), direttore esecutivo di Taokuk, è l’autore di A Taormina (Giulio Perrone Editore), pellegrinaggio letterario e artistico nel genius loci della città, “paradiso di esuli’’ eccellenti, quali erano Roger Peyrefitte, Oscar Wilde, D.H. Lawrence, Truman Capote e John Steinbeck.

Luca Mastrantonio (23 giugno), giornalista del Corriere della Sera, nel suo libro Piombo e latte (Bompiani) racconta l’Italia attraversata dalla lotta armata, dalle stragi e dall’avvento della televisione. Il “latte” dell’infanzia si mescola al “piombo” delle cronache.

Luigi Chiara (23 giugno), con Le mafie tra continuità e mutamento (Carocci), traccia la mappa mutevole del crimine organizzato, là dove legalità e illegalità si sfiorano. Una lettura che invita a riconoscere i nuovi confini della minaccia e il loro impatto sul tessuto democratico

La relazione tra umanesimo e tecnologia, nel segno di Calvino

40 anni dalle Lezioni americane di Italo Calvino e dalla sua scomparsa: l’eredità e la riscoperta del Metodo Calvino come bussola per la complessità. Perché quelle lezioni altro non erano che una raffinata riflessione proprio sui confini, le demarcazioni sottili e sfuggenti tra gli opposti: Leggerezza e Pesantezza, Rapidità e Lentezza, Esattezza e Verosimiglianza, Visibilità e Invisibilità, Molteplicità e Unicità.

Curati da Massimo Sideri, giornalista e docente presso Università LUISS, e realizzati in collaborazione con l’Università di Messina, i sei incontri offrono una guida per comprendere quale sia l’eredità delle Lezioni americane, a partire dal titolo originale: Six memos for the next millenium. Il nostro millennio. Quello in cui viviamo e in cui sempre di più appariamo smarriti proprio di fronte a quella tecnologia con cui Calvino amava giocare mentalmente, interrogandosi sul futuro ma anche dandosi delle risposte come la famosa predizione del dominio del software sull’hardware. La sezione tematica su scienza, tecnologia, cultura umanistica e innovazione vuole essere così una riflessione sulla società con i protagonisti dell’attualità partendo dai capitoli delle lezioni.

Insieme a Sideri ne discuteranno fra gli altri Roberto Battiston, già Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana; Derrick De Kerckhove, sociologo e teorico delle scienze della comunicazione; Luciano Floridi, direttore del Digital Ethics Center dell’Università di Yale; Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino; Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia; Carlo Ratti, architetto e docente presso il Massachusetts Institute of Technology; Giuseppe Riva, docente presso Università Cattolica e Massimo Chiriatti, autori del paper The case for human–AI interaction as system 0 thinking; Maria Rosaria Taddeo, filosofa, Università di Oxford; Oreste Pollicino, costituzionalista dell’Università Bocconi; Franco Malerba, primo astronauta italiano; Valentina Sumini, space architect, MIT; Maria Chiara Carrozza, presidente CNR; Fabiola Gianotti, Direttrice Generale del CERN; Giovanni Allevi, pianista e compositore; Evelina Christillin, Presidente del Museo Egizio di Torino; Francesco Profumo, Presidente di Isybank; Alessandro De Pedys, Direttore Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri; Cosimo Accoto, filosofo e ricercatore MIT; Andrea Prencipe, economista, Università LUISS; Marco Aime, antropologo; Anna Christina Nobre, docente presso l’Università di Yale; Jeffrey Schnapp, designer, storico e italianista; Barbara Mazzolai, Direttore associato di Robotica presso l’Istituto Italiano di Tecnologia; Ramin Bahrami, pianista.

In assenza di gravità: oltre i confini, l’infinito

Un’altra prospettiva sul tema è offerta da questo percorso tematico che scava nel profondo della filosofia, nella psicanalisi e nella spiritualità.

Maura Gancitano (20 giugno) interroga il rapporto tra libertà e intimità in Erotica dei sentimenti (Einaudi), un manifesto contro i modelli affettivi normativi. La cura di sé diventa gesto politico, l’educazione sentimentale un cammino per riconoscere il proprio desiderio e abitarlo pienamente.

Salvo Noè (20 giugno) in Nutrire la mente (San Paolo Edizioni) affronta il legame tra emozioni e alimentazione, restituendo al cibo una dimensione interiore. Un invito a nutrire corpo e psiche in modo consapevole, alla ricerca di un’armonia che nasce dall’ascolto profondo di sé.

Lo psicanalista e saggista Luigi Zoja (20 giugno), autore di Narrare l’Italia. Dal vertice del mondo al Novecento (Bollati Boringhieri), protagonista di una riflessione critica sulle linee che hanno disegnato il nostro Paese, restituendo un’immagine complessa del vissuto collettivo.

Una riflessione aperta tra fede e creatività è quella che offrirà a Taobuk Antonio Spadaro, gesuita, sottosegretario del Dicastero Vaticano ed esegeta appassionato d’arte, a partire dal suo ultimo libro Spiritualità (Marsilio), scritto in dialogo con Michelangelo Pistoletto, maestro dell’arte contemporanea (21 giugno). Una conversazione per avere accesso alla meraviglia dell’universo, quella tangibile solo a chi osa credere nella bellezza oltre i confini del conosciuto.

In tempi di guerra, la lectio magistralis di Massimo Recalcati (21 giugno) indaga, tra le passioni costitutive dell’essere umano, quella che investe l’esistenza stessa dell’Altro. A partire dal suo saggio Sull’Odio (Castelvecchi), lo psicanalista esplora il volto oscuro delle relazioni umane, mettendo in luce la negazione del dialogo e l’annientamento simbolico dell’altro.

Massimiliano Ossini (22 giugno) ripercorre in Un passo dalla vetta (Rai Libri) l’ascesa al K2 come esperienza di limite e consapevolezza. Tra gelo, altitudine e fatica, il confine fisico si intreccia con quello interiore, in un racconto che parla di fiducia, coraggio e scoperta dell’essenziale.

Shara Pirrotti (22 giugno) dà voce, in Guariti per amare (Anima Edizioni), a chi ha attraversato la ferita dell’abuso e scelto la via della ricostruzione. Una narrazione potente che sfida il silenzio e apre uno spazio di ascolto dove l’amore torna a essere scelta libera.

Cinquant’anni di Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo

Taobuk e Fondazione Mondadori commemorano quest’anno l’anniversario del capolavoro di Stefano D’Arrigo Horcynus Orca (21 giugno), nel cinquantesimo della sua pubblicazione. Un anniversario che si lega profondamente al motivo conduttore di questa edizione del Festival. Molteplici, infatti, i confini che il protagonista ‘Ndrja Cambria dovrà varcare. Geografici, come lo Stretto di Messina che deve attraversare per tornare a casa e lasciarsi alle spalle la guerra; ideologici, visto che il romanzo si sviluppa nel 1943, in un Paese stremato dalla guerra e dalla dittatura fascista; linguistici, dove lingua alta e lingua bassa si intrecciano, dando voce ai diversi mondi che convivono nell’Italia di quegli anni; esistenziali, in quanto vita e morte si sfiorano e si toccano costantemente, mentre su tutto incombe il mare che, con la sua forza primordiale, rappresenta il confine tra l’uomo e la natura.

Un ricco programma di appuntamenti e iniziative mette al centro un romanzo monumentale, denso di simbolismi, la cui narrazione, profondamente legata alla cultura siciliana, è portatrice di significati eterogenei e inaspettati.

Momento culminante sarà, al Teatro Antico di Taormina, la messinscena di “Horcynus Orca. Viaggio fantasmagorico nell’oceano della letteratura’’ (22 giugno ore 21). In chiusura delle celebrazioni per il cinquantenario della pubblicazione, il festival accoglie un allestimento che porta in scena la potenza evocativa del caposaldo di D’Arrigo.

Nel cuore del Teatro Antico, il capolavoro di Stefano D’Arrigo si farà visione, rito contemporaneo e immersione poetica nell’infinito orizzonte della letteratura. Lo spettacolo, in prima assoluta, è realizzato dal Festival Taobuk e da Fondazione Mondadori in collaborazione con il Parco Archeologico Naxos Taormina e l’Università degli Studi di Catania e con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Presenting Sponsor dello spettacolo, e Caronte & Tourist.

Horcynus Orca rivivrà in uno show transmediale che mescola parole, immagini in videomapping, laser e musica in uno straordinario viaggio site specific. Il cast vedrà la presenza di Vinicio Capossela, Max Casacci (Subsonica), Caterina Murino, Linda Gennari, e l’amichevole partecipazione di Davide Livermore. Lo show design sarà curato da Paolo Gep Cucco e D-WOK.

Le celebrazioni si arricchiranno anche del progetto Tra il dire, il fare e disfare. L’Orca Horcynusa, una lettura performativa e itinerante di un’antologia di testi tratti dal volume di D’Arrigo. L’evento, ideato e coordinato da Dario Tomasello, sarà realizzato in sinergia tra il Centro Studi “Universiteatrali” dell’Università di Messina e Taobuk e coinvolgerà un gruppo di allievi presenti durante i giorni del Festival.

Un vero e proprio romanzo-mondo, questo è il capolavoro darrighiano, un’opera che merita di essere conosciuta e diffusa anche presso le nuove generazioni. E proprio con questo obiettivo è nato il progetto di lettura realizzato da Taobuk, in collaborazione con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, presieduta da Luca Formenton e diretta da Paolo Verri. L’iniziativa ha previsto la distribuzione di 1000 copie del volume agli studenti coinvolti, grazie alla collaborazione dell’editore Rizzoli. I ragazzi delle scuole superiori, sono stati invitati a realizzare un elaborato originale in qualsiasi forma – scritto, video, podcast – che avesse per oggetto un estratto del romanzo. I tre lavori più meritevoli saranno premiati il 19 maggio al Salone del Libro di Torino.

E rientra a pieno titolo nelle celebrazioni anche la presentazione del romanzo-poema L’Orcapardo, di The Eolian Reader (Biblioter), che fra le sue pagine richiama gli echi di autori come D’Arrigo, Lucio Piccolo, Tomasi di Lampedusa.

Sulla soglia: l’universale oltre il tempo attraverso le arti.

La sezione proporrà conversazioni, dibattiti e talk dedicati a celebrare il valore delle arti nel creare ponti, capaci di trascendere limiti e condizionamenti del tempo presente.

Ai Weiwei (20 21 giugno) è l’artista che più di ogni altro oggi celebra la libertà parlando al mondo con il fine di abbattere ogni confine e travalicare ogni divisione. La sua voce dissidente di attivista ha trovato nell’arte spunto di denuncia sociale e politica. Dall’installazione Arch a Stoccolma, esaltazione di un mondo senza confini, all’opera Good Fences Make God Neighbors che indaga il tema globale delle migrazioni e dei confini geografici, fino ai social media che, secondo l’architetto cinese, ridefiniscono l’essere umano in un’identità senza barriere. In dialogo con Arturo Galansino, direttore della Fondazione Palazzo Strozzi.

Le Ninfee #1 di Ai Weiwei per esplorare i limiti del concetto di confine. Grazie alla collaborazione del Comune di Taormina, del Parco Archeologico Naxos Taormina, della Fondazione Palazzo Strozzi, di Galleria Continua e con il sostegno di ENEL, Ai Weiwei esporrà a Palazzo Corvaja per la prima volta nel nostro Paese Le Ninfee #1. L’installazione, con la curatela di Arturo Galansino, Direttore Generale di Fondazione Palazzo Strozzi, è la più grande opera realizzata dall’artista con mattoncini Lego a partire dal capolavoro Le Ninfee di Claude Monet. Un’opera sovversiva, sorprendente e incisiva che nell’uso dei Lego capovolge la sublimità dell’impressionismo, in una tensione tra naturale e artefatto, artigianale e industriale, costruzione e decostruzione, da sempre cara all’artista cinese. Weiwei, però, aggiunge una porta al dipinto di Monet, un’apertura che dall’onirico diventa accesso a una realtà brutale e concreta: la provincia dello Xinjiang, dove l’artista e suo padre vivevano in confino forzato durante gli anni ’60. Torna, ancora una volta, il concetto di confini nella sua accezione più brutale ma reversibile: se dalla bellezza si accede all’oscurità, possibile è anche l’inverso e la soglia, ripercorsa al contrario, torna alla bellezza, in un dialogo che trasforma la divisione e la rende continuità.

Cinema, attivismo e visione sociale sintetizzano il percorso di Whoopi Goldberg (22 giugno) tra genio creativo e autenticità umana. Un’altra icona vivente che ha abbattuto le frontiere, facendo di ogni confine un’opportunità di trasformazione, assicurando un impegno concreto per i diritti civili, la lotta contro il razzismo, la difesa della comunità LGBTQ+. Tra le poche artiste ad aver vinto un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award, ha elevato un inno accorato e intelligente per un cambiamento reale e profondo.

Il regista e sceneggiatore Gabriele Salvatores (22 giugno), Premio Oscar per il miglior film straniero con Mediterraneo, sarà a Taobuk per ripercorrere il suo alfabeto poetico, tra realtà e sogno, memoria e futuro, contaminazione di generi e sperimentazione, facendo della ricerca e dell’umanesimo la propria cifra distintiva. In dialogo con Federico Pontiggia, curatore della Sezione Cinema del Festival Taobuk.

Monica Guerritore (22 giugno) incarna l’essenza dell’attrice totale, magistrale nell’attraversare con intensità i confini tra teatro e cinema, dramma e commedia, introspezione psicologica e grandi epopee storiche. La sua carriera pluripremiata e costellata di interpretazioni iconiche è un itinerario nell’umano, con una profondità emotiva che scuote e ispira il pubblico.

Pierfrancesco Favino (22 giugno), tra gli attori più acclamati del panorama mondiale, continua ad imporsi in forza di un’autenticità che valica il confine tra interprete e personaggio, conferendogli la rarissima dote di modellare identità e incarnare emozioni. La stessa che nel corso della sua carriera gli ha ottenuto importanti riconoscimenti e lo ha visto protagonista di produzioni internazionali. In dialogo con Federico Pontiggia.

Transiti

Questa sezione di programmazione propone letture e indagini sul presente, tra umanità e natura, progetti di futuro e visioni di progresso. Dibattiti che affrontano più ampiamente sviluppi concreti e potenziali in un’ottica interdisciplinare.

In questa direzione porta la visione dell’architetto Mario Cucinella (20 giugno) che nel suo libro Città Foresta Umana (Einaudi), scritto con la giornalista del Sole 24 ore Serena Uccello, ricostruisce il profondo legame tra architettura e sostenibilità, in un’epoca in cui l’attenzione per l”ambiente è imprescindibile.

La farmacologa e senatrice a vita Elena Cattaneo (20 giugno) ci guida invece attraverso le vite e le scoperte delle studiose che con il loro fondamentale contributo stanno trasformando il panorama della ricerca. Scienziate. Storie di vita e di ricerche (Raffaello Cortina Editore) parla di confini superati tra discipline, stereotipi e realtà, tra aspirazioni personali e progresso collettivo, un cambiamento epocale che apre nuove strade per le ragazze di oggi e di domani.

La bellezza microscopica dell’infinitamente piccolo nel libro Victoria’s Cells di Vittoria Lombardo (23 giugno), citopatologa e docente universitaria, che trasforma immagini microscopiche in vere e proprie opere d’arte.

Un vero e proprio transito d’introspezione e crescita personale è quello raccontato da Diana Lorena Camerini (23 giugno) in L’inverno si trasforma sempre in primavera (Linea edizioni). Un itinerario filosofico-religioso, attraverso la riflessione su temi universali – la salute, la guarigione, la morte – per andare oltre la superficie, affrontare le proprie paure, vivere.

Sconfinamenti

La sezione analizza ricorrenze, testimonianze e opinioni intorno a temi-chiave del nostro tempo. Tra questi la riforma del sistema giudiziario.

Riflettori puntati sul presente, nel dibattito Giustizia penale internazionale in un nuovo ordine mondiale? (20 giugno), realizzato in collaborazione con Fondazione Vittorio Occorsio. Qual è il senso attuale del multilateralismo e come può il giudice rapportarsi alla nuova realtà? Ne discutono alcuni tra i maggiori rappresentanti del settore in una conversazione che, partendo dai grandi mutamenti della geopolitica, vuole riflettere sul rapporto tra sovranità nazionale e responsabilità internazionale, per ragionare sul futuro della legalità in un mondo in trasformazione. Intervengono: Rosario Aitala, Primo Vice Presidente della Corte Penale Internazionale; Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro del Ministero della Giustizia; Nicoletta Parisi, Professoressa di diritto internazionale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Nuovi confini per la Giustizia? È questo l’interrogativo da cui muove l’incontro con il Ministro della Giustizia Carlo Nordio (20 giugno). La riforma resta un tema centrale nell’agenda politica, soprattutto dopo l’approvazione alla Camera della proposta di legge sulla separazione delle carriere. E il prossimo biennio sarà cruciale per raggiungere gli obiettivi concordati in sede europea: riduzione dei tempi dei procedimenti e digitalizzazione del processo penale di primo grado entro il 2025. A questi cambiamenti si affianca il dibattito sull’uso dell’Intelligenza Artificiale anche nel campo giudiziario, al centro dell’agenda del G7 sotto la Presidenza italiana. Per analizzare prospettive e nuovi confini di una giustizia più efficiente, innovativa e accessibile.

La Giustizia tra riforme e sfide globali è invece l’ambito di intervento del Procuratore Nicola Gratteri (21 giugno), a lungo impegnato nella lotta contro la ‘ndrangheta e dal 2023 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, l’ufficio requirente più grande d’Italia. Un percorso che fa del magistrato calabrese una delle voci più autorevoli nel dibattito in corso. Nel suo ultimo libro Una cosa sola (Mondadori), esplora la trasformazione delle mafie moderne in potenti attori economici e politici, capaci di gestire capitali, riciclare denaro e influenzare istituzioni nei settori chiave della finanza, dell’energia e delle grandi opere. Un’occasione per riflettere sulla lotta alla criminalità organizzata e sulla necessità di riforme in grado di preservare democrazia e legalità.

A dialogare con il ministro Nordio e con il giudice Gratteri sarà la giornalista Elvira Terranova, curatrice degli appuntamenti dedicati a Giustizia e Legalità nell’ambito del programma del Festival.

Da segnalare ancora la tavola rotonda Tra progresso sociale e innovazione digitale (21 giugno) sulla diffusione dei servizi sempre più legati all’Intelligenza Artificiale, una delle principali sfide per il futuro. Se da una parte l’AI favorisce l’efficienza amministrativa, contribuendo alla costruzione di un’Europa più connessa e inclusiva, dall’altra richiede misure importanti in materia di protezione dei dati personali, sicurezza informatica e necessità di un quadro normativo adeguato. Intervengono, tra gli altri: Paolo Zangrillo, Ministro della Pubblica Amministrazione; Gaetano Armao, accademico e autore del libro Intelligenza artificiale, coesione digitale e Pubblica Amministrazione.

Torna il Torneo Letterario IoScrittore, creato in collaborazione con Gruppo GeMS, Il Libraio e Ubik Librerie. A Taobuk (21 giugno) l’annuncio dei titoli delle opere finaliste e un incontro con professionisti del settore per avvicinarsi al mondo dell’editoria e della scrittura.

Come ogni anno si rinnova a Taobuk l’appuntamento dedicato al comparto editoriale con la tavola rotonda I nuovi confini dell’editoria. Voci a confronto (22 giugno). Dal cartaceo al digitale, dai tradizionali modelli di distribuzione alle nuove forme di consumo come podcast e giornali online, i confini sono sempre più incerti. In un mondo in cui l’informazione è accessibile con un click, come si ridefinisce il ruolo dell’editore? Qual è il futuro della narrazione quando le barriere tra contenuti, formati e piattaforme si fanno sempre più sottili? Autorevoli esponenti del comparto s’interrogano sulla sua evoluzione, in una società che cambia a ritmi rapidi mantenendo inalterata la necessità di raccontare storie, condividere idee, costruire ponti tra culture diverse.

Tra gli ospiti: Stefano Mauri, Presidente e AD Gruppo Mauri Spagnol; Paolo Verri, Direttore Fondazione Mondadori; Nino Rizzo Nervo, Direttore Gazzetta del Sud; Giulio Perrone, editore.

Al pittore Sergio Fiorentino sono dedicati due momenti di rilievo. Il primo (22 giugno) è la presentazione del volume Acqua e Oro (Giusto Editore), molto più di un catalogo che raccoglie, attraverso le fotografie di Rosita Gia, l’essenza dell’opera e delle installazioni ambientali dell’artista siciliano, noto per la sua ricerca che unisce arte sacra, design e architettura.

A Fiorentino, Vincenzo Dall’Orto e Giovanni Cultrera di Montesano sarà conferito il Premio Wilhelm Von Gloeden (23 giugno), evento promosso dell’Associazione Jacques Fersen, presieduta da Riccardo Tomasello, che ha ideato il riconoscimento ispirandosi alla figura del grande fotografo tedesco, sedotto dalla bellezza dell’Isola, celebrata come una nuova Arcadia mediterranea. Il conferimento si terrà nella suggestiva cornice di Casa Cuseni, dimora storica e simbolo della tradizione artistica taorminese. Interverranno anche Salvatore Cusimano, artista, e Giuseppe Pellegrino, imprenditore, insigniti di menzione speciale. In dialogo con Riccardo Tomasello, Franco Spadaro, presidente della Fondazione Casa Cuseni, e lo scrittore Fabrizio Virtuani.

Maria Elisa Aloisi presenta il suo nuovo, avvincente giallo dalle tinte siciliane (23 giugno). In Sto mentendo (Mondadori), Emilia (Ilia) Moncada si ritrova ad affrontare il suo secondo caso alle pendici dell’Etna e dovrà districarsi tra le ombre del passato e le pieghe di una società segnata dal dolore e dalla vendetta.

Nel solco di un impegno condiviso per l’inclusione e la giustizia sociale, Taobuk accoglie il Premio Save the Children – Illuminiamo il Futuro (23 giugno) per festeggiare il decennale dei punti luce, andando oltre i confini che separano e marginalizzano e che limitano le possibilità di accesso alla conoscenza, alla crescita, alla libertà.

In occasione di Taobuk 2025 e in collaborazione con il Parco Archeologico di Naxos-Taormina prende forma la presentazione del Manifesto di “Turisma 2025 – Destinazioni e Confini (23 giugno), iniziativa che ha saputo farsi laboratorio su temi quali la mobilità turistica, la gestione delle destinazioni e il ruolo attivo delle comunità locali esplorando il concetto di confini come linee di contatto e confronto. Intervengono; Floriana Ippolito e Antonio Tommasi, rispettivamente Direttrice e Presidente dell’Associazione Albergatori Giardini Naxos, e Marco Platania del Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania.

Né poteva mancare l’omaggio ad un altro importante anniversario: Cento anni di Andrea Camilleri. Il secolo, il mestiere, il racconto (23 giugno), è il tributo ad uno scrittore, ma anche regista e uomo di teatro, che ha attraversato il Novecento e i primi due decenni del nuovo millennio segnando una delle traiettorie più riconoscibili della narrativa contemporanea, ridefinendo il romanzo seriale e il ruolo dell’autore come figura capace di coniugare progetto letterario, presenza pubblica e consapevolezza storica. A un secolo dalla nascita, della sua opera resta una lezione insieme letteraria e civile: l’arte come mestiere, la forma come esercizio di libertà, il romanzo come dispositivo critico. E il racconto, sempre, come modo per stare dentro il proprio tempo senza farsene complice. Intervengono: l’attore Claudio Gioè, Felice Laudadio, Presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario di Andrea Camilleri, Salvatore Silvano Nigro, critico letterario e saggista.

L’evento sarà ambientato nel suggestivo Giardino di Palazzo Duchi di Santo Stefano, che anche quest’anno accoglie la BPER Agorà, uno spazio realizzato in collaborazione con BPER – Gold Partner di Taobuk per accogliere eventi che rappresentino una preziosa opportunità per leggere il presente attraverso le lenti della letteratura, della filosofia, dell’antropologia e della storia. Tra gli altri ospiti che interverranno nell’ambito di BPER Agorà: Silvia Maria Mantini, Giorgio Zanchini, Luigi Zoja, Elena Cattaneo, Alessandro Piperno.

Giulio Perrone Editore (23 giugno) celebra vent’anni di attività con uno sguardo che intreccia memoria e visione. Una casa editrice nata dalla passione per la scrittura contemporanea, capace di dare spazio alle voci nuove e di costruire, libro dopo libro, un’idea di editoria indipendente come atto culturale e civile.

Generazione ribelle (spazio Taofud) è un invito a scardinare i canoni imposti e a riscrivere i confini della bellezza femminile. Attraverso voci artistiche e militanti, l’incontro apre uno spazio di riflessione sul corpo come luogo di libertà, dove l’identità si afferma oltre ogni stereotipo, tra consapevolezza, pluralità e autodeterminazione. In collaborazione con Compagnia della Bellezza.

Giorgio Zanchini (22 giugno) in La cultura nei media (Carocci) ripercorre la lunga storia della mediazione culturale, dalle riviste letterarie all’ecosistema digitale. Un’analisi lucida sulle trasformazioni del racconto, tra profondità e intrattenimento, visione critica e logiche algoritmiche.

TaobukTeen. Il programma per i ragazzi

Uno spazio dedicato agli studenti delle scuole superiori, questo è TaobukTeen. Ogni anno, gli istituti scolastici possono aderire a un ventaglio di iniziative dedicate, che spaziano dalla lettura all’elaborazione creativa, dall’orientamento professionale al dialogo diretto con le voci più autorevoli della scena editoriale.

Lo spazio dei libri in collaborazione con Ubik Librerie, partner ufficiale del Festival Taobuk. Sarà possibile acquistare i titoli degli autori presenti a Taobuk grazie alla collaborazione con la libreria Ubik che per l’occasione allestirà un bookshop in città, in piazza IX Aprile, cuore pulsante del festival.

Gli ospiti della quindicesima edizione

Cosimo Accoto, Rosario Aitala, Maria Elisa Aloisi, Anna Applebaum, Gaetano Armao, Ramin Bahrami, Gioconda Belli, Alfio Bonaccorso, Josep Borrell, Diana Lorena Camerini, Peter Cameron, Elena Cattaneo, Luigi Chiara, Evelina Christillin, Emanuele Coco, Matteo Collura, Mario Cucinella, Giovanni Cultrera di Montesano, Salvatore Cusimano, Vincenzo Dall’Oro, Ferruccio De Bortoli, Pierfrancesco Favino, Sergio Fiorentino, Luciano Floridi, Giorgio Forni, Arturo Galansino, Gabriele Genah, Claudio Gioè, Whoopi Goldberg, Nicola Gratteri, Monica Guerritore, Floriana Ippolito, Yasmina Khadra, Felice Laudadio, Davide Livermore, Vittoria Lombardo, Anna Mallamo, Silvia Maria Mantini, Lally Masia, Luca Mastrantonio, Monica Maggioni, Stefano Mauri, Melania G. Mazzucco, Javier Cercas Mena, Giorgio Metta, Antonio Monda, Salvatore Silvano Nigro, Carlo Nordio, Amélie Nothomb, Nicoletta Parisi, Giuseppe Pellegrino, Giulio Perrone, Stefano Petrocchi, Alessandro Piperno, Shara Pirrotti, Marco Platania, Oreste Pollicino, Andrea Prencipe, Francesco Profumo, Carlo Ratti, Massimo Recalcati, Nino Rizzo Nervo, Alessandro Robecchi, Gabriele Salvatores, Andrea Sarri, Maurizio Scaglione, Francesco Paolo Sisto, Zadie Smith, Giovanni Solimine, Antonio Spadaro, Franco Spadaro, Susanna Tamaro, Riccardo Tomasello, Antonio Tommasi, Emanuele Trevi, Vincenzo Trione, Serena Uccello, Paolo Valentino, Paolo Verri, Fabrizio Virtuani, Ai Weiwei, Paolo Zangrillo, Luigi Zoja.

La 15° edizione di Taobuk è realizzata grazie al sostegno della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo, della Fondazione Taormina Arte Sicilia, sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, con il Patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il contributo di Città di Taormina, Parco Archeologico Naxos Taormina, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Catania, BPER Gold Partner, ENEL Official Partner, Fondazione Bonino Pulejo, Caronte & Tourist, Società Aeroporto di Catania, Aeroporto di Catania, Ambasciata di Spagna in Italia, Instituto Cervantes di Palermo, Gruppo Editoriale Mauri Spagnol, Ubik Librerie. E in collaborazione con Fondazione Goffredo e Maria Bellonci, Fondazione Palazzo Strozzi, Galleria Continua, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Fondazione Vittorio Occorsio, Four Seasons Domenico Palace, Delta Marriott, Casa Cuseni, Dell’Oglio, Atelier Le Colonne, Official Wine Cusumano. Co-Produttore Musicale Teatro Massimo Bellini di Catania; Official Car Nuova Sport Car; Partner tecnici Compagnia della Bellezza, Truccheria Cherie, Interbus, SAIS.

Il programma aggiornato con tutti gli eventi è sul sito di Taobuk, gli incontri sono gratuiti e a ingresso libero fino a esaurimento posti.

