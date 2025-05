Tajani in Sicilia: “Schifani sarà il nostro candidato alla presidenza della Regione”

StrettoWeb

“Renato Schifani sarà il nostro candidato per la presidenza della Sicilia. Porterà a termine tutti i progetti che ha avviato sapientemente in questa legislatura. La scelta coraggiosa di volere i termovalorizzatori farà compiere alla Sicilia un salto di qualità. Sarà portata ad esempio come regione di avanguardia e non di retroguardia”. Lo ha detto il ministro agli Affari esteri Antonio Tajani dal palco della convention di Forza Italia a Noto. “Sulla sanità il ministro Tajani ha ricordato che “il problema dei problemi sono le liste d’attesa: un forza politica come la nostra deve sempre guardare all’interesse dei cittadini e la tutela della salute dei cittadini deve essere sempre al centro“, rimarca Tajani.

Tajani: “la Sicilia ha sempre dato tantissimo consenso a Forza Italia”

“La Sicilia ha sempre dato tantissimo consenso a Forza Italia, è sempre stata legata a Silvio Berlusconi che era legatissimo alla Sicilia”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro di Forza Italia a Noto, nel Siracusano. “Abbiamo la fortuna – ha aggiunto – di avere la fiducia dei siciliani anche per il governo regionale. Mi pare che i risultati della giunta Schifani siano molto positivi in tutti i settori. Continuerà,’ con il sostegno del governo, a lavorare per il bene della gente di Sicilia. Anche il nostro partito gode di ottima salute. Un risultato straordinario in occasione delle europee. Stiamo chiamando a raccolta in tutta Italia coloro che si riconoscono nei valori del popolarismo europeo, tutti quei cittadini che per decenni hanno votato per la Democrazia cristiana. Qui siamo nella regione di Don Sturzo. Lo abbiamo ricordato a Caltagirone un paio di mesi fa. Venite con noi per costruire la grande casa rassicurante dei moderati”.



“Siamo un partito serio, credibile, affidabile a contatto con i cittadini che si immerge in mezzo ai cittadini – ha sottolineato Tajani – e non è un caso che la manifestazione di oggi rientra in un programma nazionale Forza Italia Forza di territorio in tutte le province italiane. Stiamo organizzando incontri proprio per immergersi in mezzo alla gente per ascoltare le categorie per ascoltare i lavoratori ecco per poi dare delle risposte perché prima di dare risposte bisogna capire bene quali sono i problemi. Ecco questo è quello che stiamo facendo in Sicilia – ha concluso – sono molto soddisfatto ringrazio intanto tutta la classe dirigente insieme al presidente Schifani per lo straordinario lavoro e naturalmente il padrone di casa padre e figlio che stanno facendo lavoro straordinario per Noto, ma per tutta la provincia di Siracusa e non solo”.