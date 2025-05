Tajani: “Italia protagonista su colloquio Trump-Putin”

StrettoWeb

“Il tavolo è quello della politica internazionale” in cui “l’Italia ha dimostrato di essere protagonista“, come segnala anche “l’incontro tra Von der Leyen e Vance organizzato dal governo”. È quanto dichiarato dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo ai giornalisti alla Farnesina sull’assenza della premier Giorgia Meloni al tavolo con i leader della coalizione dei volenterosi a Tirana e sul colloquio a cui il presidente del Consiglio ha partecipato ieri sera con Donald Trump, Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz. “In questo momento il tema principale era preparare il colloquio tra Trump e Putin“, in programma alle 16 di oggi ora italiana, ha spiegato Tajani.

Per quanto riguarda la possibilità di inviare soldati italiani in Ucraina, Tajani ha spiegato: “è molto prematuro parlarne, la priorità è ora il cessate il fuoco“. In un secondo momento, ha aggiunto Tajani, si potrà valutare “la presenza di nostri soldati in una forza guidata dall’Onu“.