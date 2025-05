Tagli alle tasse, il ministro Giorgetti: “programma del governo è pluriennale”

StrettoWeb

Question time alla Camera con quattro ministri, tra cui Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti: il ministro dell’Economia – tra l’altro – risponderà a interrogazioni sulla pressione fiscale e sulla tassazione dei servizi digitali. Giorgetti: “Per il taglio delle tasse ai ceti medi l’orizzonte è pluriennale” – “Voglio qui ribadire che l’intento del governo più volte dichiarato e più volte dimostrato, dalle due due leggi di bilancio del 2023 e 2024, è di addivenire ad un progressivo abbattimento dell’entità della pressione fiscale anche per i redditi medi. Aumentando quei livelli come fatto con la scorsa legge di bilancio. Obiettivo che presuppone un orizzonte temporale pluriennale, ma il cui percorso è stato già avviato”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. “La riduzione della pressione fiscale si è ridotta dell’1,3% nel 2024 rispetto al 2023″, ha precisato.

Salvini: “I lavori sul Terzo Valico proseguono nonostante le difficoltà” – “I lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi stanno proseguendo e su questo intendo rassicurare nonostante le difficoltà tecniche legate al contesto geologico degli scavi“, ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

“L’avanzamento complessivo dello scavo delle gallerie è ormai al 91% del totale delle opere in sotterranea, in 12 anni sono stati scavati 36 km mentre negli ultimi 4 anni ne abbiamo scavati 44, raggiungendo più di 80 km scavati sugli 88 totali”, ha spiegato il ministro, sottolineando che “tale intervento a lavori ultimati permetterà di arrivare da Genova a Milano in un’ora“. Salvini ha aggiunto che l’opera “è parte del progetto unico che comprende anche il nodo di Genova, che ha l’obiettivo di separare i flussi di traffico fra lunga percorrenza e merci da quelli metropolitani e regionali, con l’incremento della capacità ferroviaria dell’intera rete regionale e il potenziamento del trasporto pubblico urbano“.

A quali domande rispondono i 4 ministri

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a una interrogazione sulle iniziative per il completamento delle infrastrutture strategiche nella città di Genova, con particolare riferimento al Terzo valico dei Giovi-nodo di Genova (Molinari – Lega).

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione – rivolta al ministro dell’Interno – sulle condizioni di cura e di assistenza presso il centro di permanenza per i rimpatri di Brindisi, con specifico riguardo al recente decesso di un migrante ivi trattenuto (Stefanazzi – PD-IDP).

Il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte alla riduzione della pressione fiscale sui redditi medi (Marattin – Misto); sulle iniziative in materia di garanzie fideiussorie rilasciate da imprese bancarie o assicurative a soggetti appaltatori (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP); sulla tassazione dei servizi digitali (Faraone – IV-C-RE); sulle iniziative in ordine alla quantificazione delle risorse finanziarie e alla definizione dei meccanismi di finanziamento perequativo ai fini dell’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Zaratti – AVS); sulle tempistiche per la completa attuazione della delega fiscale, con particolare riferimento all’adozione del previsto codice tributario (Bignami – FDI); sul possibile utilizzo dei risparmi privati come fonte di finanziamento del piano di riarmo europeo (Ricciardi – M5S).

Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a rendere l’impiego presso la pubblica amministrazione attrattivo nei confronti delle giovani generazioni (Russo – FI-PPE); sulle iniziative volte all’effettiva applicabilità dell’incremento del Fondo risorse decentrate per gli enti locali in considerazione dei vincoli di spesa vigenti (Ruffino – AZ-PER-RE).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.