Taekwondo, il reggino Souleyman Diakite (Crossfighters Reggio Calabria) campione italiano Kids

Si è svolto nelle giornate del 30 e 31 Maggio, nella splendida cornice del Foro Italico, a Roma, il prestigioso torneo Nazionale di Taekwondo denominato “Kim & Liù”. Piccoli atleti, dai 6 agli 11 anni, rincorrono i propri sogni sugli stessi campi di gara dei campioni olimpici. La A.S.D. Crossfighters di Reggio Calabria, con il Maestro Antonio Siclari ha portato in gara i seguenti atleti: Arianna Maria Gattuso categoria -40kg Femm cintura rossonera (gruppo D), Claudia Maria Calarco categoria -48kg Femm cintura rossa ( gruppo D), Gioele Condoluci cat -36kg Masch cintura rossonera (gruppo D) e Souleyman Diakite cat -40kg Masch cintura blu rossa (gruppo D).

A conquistare il titolo di Campione Italiano per la categoria Kids é stato proprio l’atleta reggino Souleyman Diakite, il quale ha superato brillantemente tre incontri, dominando tutti i round affrontati per superiorità tecnica. Approdato in finale, ha perso il primo round contro un agguerrito avversario barese, riuscendo a vincere il secondo e a spuntarla al terzo round, conquistando co il titolo iridato. Impegno, dedizione e talento sono gli ingredienti che hanno portato questo meraviglioso ragazzo al primo di tanti traguardi prestigiosi.