“Sulla Via di Martino”, cresce l’attesa per il contest d’arte di pittura murale… e non solo!

Il progetto sulla “Via di Martino” trova il suo fondamento nella radicale trasformazione del contesto sociale della comunità di San Martino verificatosi nel corso degli ultimi anni che ha portato ad un preoccupante spopolamento, cui è seguito lo smarrimento di valori fondamentali, quali la solidarietà che hanno dato un impulso a rendere concreto quell’idea di cittadinanza attiva per provare ad invertire un triste trend.

L’Associazione culturale “Abbadia” di San Martino intende rinvigorire la comunità che vive nel piccolo borgo di Taurianova ed ha individuato nei murali lo strumento per riportare in auge il senso di comunità tramite il nome di Martino. Quindi, l’imput è valorizzare il patrimonio immateriale attraverso eventi culturali, incontri e momenti di sana socialità per dare un nuovo slancio al territorio locale.

Ecco che da qui, nasce un programma articolato spalmato su due giorni, sabato 24 e domenica 25 Maggio che vuole abbracciare tutte le fasce d’età, raggiungendole indistintamente per rendere concreto il concetto di appartenenza tanto auspicato. Undici murali per raccontare la vita di San Martino di Tours. Un weekend ricco d’arte, tradizione, musica e laboratori didattici.

Di seguito il programma dettagliato della manifestazione:

Sabato 24 Maggio

Ore 10.00 Avvio del contest e benedizione dei pennelli

Piazza Principe Umberto, gli artisti partecipanti al contest iniziano a realizzare le loro opere sotto lo sguardo dei visitatori.

Ore 17.00 – 19.00 Il Raccontastorie con Cecè Alampi

Partendo dalla tradizione legata ai racconti di storie e personaggi del paese, il Raccontastorie ci guiderà in un viaggio itinerante lungo le vie del paese.

Ore 17.30 – 19.30 La Trampoliera Tecla De Marco

Riproponendo, in chiave moderna, l’antica tradizione dei saltimbanchi la Trampoliera condurrà i visitatori lungo la “Via di Martino” ad ammirare gli artisti che approntano i loro fantastici murali.

Ore 21.00 Concerto di Musica Sacra “Sulla Via di Martino” alla presenza di S.E. Mons. Giuseppe Alberti, Vescovo Diocesi Oppido-Palmi

La Chiesa Maria SS. della Colomba di San Martino farà da splendida cornice all’Accademia Pentakaris che eseguirà brani di musica sacra tra cui la prima esecuzione, arrangiata per coro e orchestra, dell’Inno di San Martino.

Domenica 25 Maggio

Ore 9.00 Ripresa delle attività di realizzazione delle opere

Ore 9.15 – 11.00 Laboratori didattici per bambini e ragazzi

Giovani artisti all’opera in piazza Principe Umberto.

Ore 11.00 Santa Messa e benedizione dei lavori fatti dai giovani artisti.

Ore 16.30 – 19.30 Calastreet Band

Un collettivo di musicisti dall’energia travolgente e con perfomance uniche lungo la “Via di Martino”.

Ore 17.30 Avvio delle attività della Giuria di valutazione

Ore 21.00 Serata di gala “Sulla Via di Martino”

Proclamazione degli artisti vincitori del contest d’arte creativa di pittura murale. Intermezzi musicali con Domenico De Marco alle tastiere e Francesco De Luca al sassofono. Letture di poesie in vernacolo a cura di Enza Arcuri.