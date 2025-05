Suggestiva apparizione nello Stretto di Messina: sottomarino militare avvistato questa mattina | FOTO

StrettoWeb

Questa mattina, intorno alle 7:50, un sottomarino militare è stato avvistato mentre attraversava lo Stretto di Messina, navigando in superficie nelle acque tra Reggio Calabria e la costa siciliana. L’imponente presenza del mezzo ha attirato l’attenzione di numerosi cittadini e appassionati che si trovavano sul lungomare di Reggio o in navigazione nella zona.

L’immagine del sottomarino che solca silenziosamente lo Stretto, con sullo sfondo i tralicci di Torre Faro e il profilo della costa messinese, ha offerto uno spettacolo inusuale e affascinante. Non è raro che mezzi navali militari attraversino lo Stretto, che rappresenta uno dei principali snodi strategici e marittimi del Mediterraneo, ma la vista di un sottomarino in emersione resta sempre un evento raro e suggestivo.

Non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla provenienza o destinazione del mezzo, né sull’esercitazione o missione in corso. È possibile si tratti di una normale attività di trasferimento o pattugliamento prevista dalla Marina Militare.

Come spesso accade in questi casi, la presenza del sottomarino ha rapidamente fatto il giro dei social, con immagini e video condivisi da residenti e turisti sorpresi dalla scena. Ancora una volta, lo Stretto di Messina si conferma teatro naturale di eventi spettacolari, dove bellezza paesaggistica e attività strategiche si intrecciano in maniera unica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.