Successo per la Prima Edizione di “Introduzione alla Psicopatologia Fenomenologica”

Si è conclusa oggi con un grande successo la prima edizione del convegno “Introduzione alla Psicopatologia Fenomenologica“, un evento che si è rivelato un appuntamento importante e innovativo per l’approfondimento di una disciplina cruciale nel panorama della salute mentale. L’iniziativa, ospitata in un clima accogliente e armonico presso l’Ambulatorio Psicogeriatrico Neurolab22, gestito con professionalità e dedizione dalle Dottoresse Maria Grazia Richichi (Geriatra e Psicogeriatra, ASP Reggio Calabria) e Samantha Libri (Psicologa e Psicogeriatra), ha registrato un alto gradimento da parte dei partecipanti, che hanno dimostrato grande apprezzamento per la qualità delle relazioni presentate.

Il seminario formativo ha visto la partecipazione di relatori di spicco nel campo della psicopatologia fenomenologica. Il Dott. Giacomo Romeo, del CSM di Reggio Calabria, ha offerto preziosi spunti di riflessione, mentre il Dott. Massimiliano Aragona, in rappresentanza della Società per la Psicopatologia Fenomenologica, ha contribuito con la sua vasta esperienza. A completare il quadro, autore di libri il professor Gilberto Di Petta della Scuola di Psicoterapia Fenomenologica-Dinamica ha arricchito il dibattito con le sue prospettive uniche.

L’evento si è articolato in due momenti distinti, pensati per massimizzare l’apprendimento e il confronto. La prima parte, di carattere più teorico, ha fornito una solida base concettuale sulla psicopatologia fenomenologica. Successivamente, la sessione dedicata alla discussione di casi clinici ha permesso ai partecipanti di applicare i concetti appresi a situazioni reali, favorendo una comprensione più profonda e pratica.

Un elemento distintivo di questa prima edizione è stata la costante interazione tra relatori e pubblico. Dopo ogni relazione, i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire, ponendo domande e condividendo osservazioni, creando così momenti di confronto scientifico di alto livello, che hanno animato ulteriormente il dibattito e arricchito l’esperienza formativa per tutti i presenti.

Al termine delle otto ore di intenso lavoro e confronto, a tutti i partecipanti è stato rilasciato un attestato di partecipazione, a coronamento di una giornata formativa che si preannuncia come il primo di una serie di eventi dedicati alla promozione e all’approfondimento della psicopatologia fenomenologica.