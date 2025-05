Grande successo per “8mm”: il concerto sul cinema dell’Orchestra Sinfonica Brutia | FOTO

StrettoWeb

Serata di grandi emozioni al MArRC, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con “8mm”, il concerto dell’ Orchestra Sinfonica Brutia diretta dal maestro Francesco Perri, dedicato ad alcune delle più celebri colonne sonore del Cinema italiano ed internazionale. Dopo il successo dei live di Sergio Cammariere e del gruppo Gospel di Vincent Bohanan con The Sound of Victory dello scorso dicembre, l’enorme salone interno di Palazzo Piacentini, sede del Museo, ha fatto ancora una volta il pieno di pubblico.

Davanti ai Bronzi di Riace, che hanno reso ancora più magica l’atmosfera, la speciale formazione orchestrale di archi e pianoforte composta da venti splendidi musicisti ha incantato tutti, raccogliendo lunghissimi applausi dopo ogni esecuzione. Introdotti da brevi racconti ed aneddoti del maestro Perri, sono arrivati brani che hanno fatto la storia del cinema: dalla colonna sonora di Anonimo veneziano di Stelvio Cipriani, a quella di La Califfa del premio Oscar Ennio Morricone, passando per altri splendidi temi di film memorabili, come Il giardino dei Finzi Contini di Manuel De Sica e Pinocchio, di Fiorenzo Carpi, eseguito magistralmente al pianoforte a quattro mani dal maestro e da suo figlio Adriano di appena 12 anni. Applausi interminabili per l’emozionatissimo giovane pianista, vero enfant prodige del pianoforte e per lo stesso Francesco Perri che, oltre ad essere un grande direttore d’orchestra e un compositore pluripremiato, ha confermato il suo carisma e le doti di abile mattatore, perfino dialogando con gli stessi spettatori, portandoli a spasso tra note e immagini del mondo del cinema.

Una dietro l’altra poi, la formidabile Orchestra ha eseguito altre struggenti colonne sonore di autori mitici, come Henry Mancini, Osvaldo Minervini, Riz Ortolani, Piero Piccioni, Carlo Rustichelli, Armando Trovajoli e Ryuichi Sakamoto, fino al gran finale con Il teorema della Felicità, composta dallo stesso Perri e Nuovo Cinema Paradiso, altra meravigliosa e indimenticabile creazione di Ennio Morricone, seguita da una lunga standing ovation.

“E’ stata una serata meravigliosa; poter suonare in un tempio di storia e cultura è un’esperienza che rimarrà indimenticabile in me e in tutti noi!”, ha affermato al termine Perri, premiato per la Migliore Colonna Sonora al Winter Film Awards di New York per il film The Guardian of the Ice.

L’evento ha fatto da anteprima al ricco e variegato programma che sarà presentato nei prossimi giorni ed animerà il Museo per tutta l’estate con nomi di prestigio della Cultura e dello Spettacolo per volontà del Direttore archeologo Fabrizio Sudano, con la direzione artistica di Ruggero Pegna e il coordinamento dell’architetto Claudia Ventura, responsabile dell’Area Valorizzazione.