Grande successo per la 1ª edizione dei Campionati Regionali ELITE – Calabria

StrettoWeb

Si è conclusa con grande successo la prima edizione dei Campionati Regionali ELITE – Calabria, un evento straordinario che nei giorni 12 e 13 maggio scorsi ha celebrato l’eccellenza gastronomica e la passione per la cucina a Falerna (CZ). In gara chef professionisti, giovani talenti e semplici appassionati di cucina hanno dato prova del loro talento sfidandosi in ben sette categorie, liberando la loro creatività, mostrando tecnica e profondo rispetto per le tradizioni locali.

I partecipanti hanno saputo reinterpretare i sapori autentici della Calabria, presentando piatti che hanno raccontato storie di territorio e di innovazione, il tutto in un’atmosfera elegante e suggestiva. Un ringraziamento speciale va alle aziende e ai produttori del settore agroalimentare locale, la cui partecipazione e i cui prodotti di alta qualità hanno arricchito l’evento, sottolineando l’importanza della filiera.

Sono state due giornate intense, ricche di entusiasmo, che hanno saputo regalare tante emozioni e grandi soddisfazioni. I giudici di gara, Vincenzo Cenname, Concetta Donato, Alex Viscomi, Fiorenza Gonzales, Fortuna Mazzeo e Francesca Mannis, hanno avuto l’arduo compito di decretare i vincitori scegliendo i ” migliori” affermatisi nelle diverse categorie.

Il presidente nazionale ELITE, Vincenzo Cenname, si è dichiarato soddisfatto di questa prima edizione: “Questi campionati sono stati un’esperienza indimenticabile – dice il presidente – i partecipanti hanno saputo unire talento, passione e professionalità in un’atmosfera magica“. Anche il presidente regionale ELITE, Concetta Donato, felice per l’evento riuscito ha voluto sottolineare l’importanza di costruire ponti tra le eccellenze che ne fanno parte ed il mondo esterno, “ed è questo – dice – il principale obiettivo di ELITE, e siamo grati a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario successo, ringrazio gli chef, i concorrenti, la giuria e il meraviglioso pubblico che ci ha sostenuto“, conclude Concetta Donato.