Successi per gli Arcieri Club lido a Polistena

Nel fine settimana appena trascorso in località Baldassarre nel comune di Polistena, nel campo della società sportiva A.S.D. Queen Arco Club, si è svolta una gara federale di tiro con l’arco specialità targa tipologia doppio 72 frecce – 70 mt Round / 50 mt compound. Alla manifestazione sportiva, dopo i successi avuti nelle competizioni scorse del 25 + 18 di Settingiano in cui la società Club Lido ha scritto nell’albo federale due record italiani per la squadre compound ragazze femminili e la gara di Pontecagnano 12+12 in cui ha visto la società protagonista con quattro podi,

Ritornati alle competizioni dopo una pausa, si confermano sui gradini più alti del podio Demasi Pasquale nella divisione olimpica classe master e Demasi Maria nella divisione compund Seniores. Oro per Francesco Poerio Piterà nell’olimpico juniores e Sgotto Sofia nell’olimpico Allieve, a cui si aggiungono i primi posti delle piccole mascotte societarie Lizzio Letizia nell’arco nudo ragazzi e Poerio Piterà Alessandro in quella ragazzi. Bronzo per Poerio Piterà Anastasia nel compound juniores. Argento per Falcone Samantha nel compound Ragazze.

Le parole del mister

Soddisfatto il Mister Poerio Piterà Edoardo, accompagnatore della trasferta sportiva, “i nostri ragazzi hanno dato il meglio di loro in questa competizione lunga e impegnativa, sono contento di aver rivisto nuovamente gareggiare il nostro Demasi Pasquale rientrato sulla linea di tiro dopo un periodo di stop forzato, nonché di Maria Demasi, anche lei essente per un periodo dalla linea di tiro. Bravi i nostri piccoli Alessandro e Letizia, vivaci, movimentati e soprattutto divertenti per tutto il gruppo. Grazie a chi ci supporta in queste nostre avventure sportive, Tech4grenn in primis, Villa Marinella e Il Semaforo Sila, oltre all’esordio per Francesco per il nuovo set di stabilizzatori per olimpico assemblato da Vittorio Frangilli della Gillo Gold Medal”. L’attività della società prosegue nella preparazione di altre competizioni che li vedranno impegnati sui campi gara per l’intera stagioni all’aperto nelle divisioni targa e campagna.