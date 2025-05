Gli studenti dell’Istituto Piria di Rosarno trionfano ai “Libera Games25” nel ricordo della strage di Capaci

StrettoWeb

Nel giorno del 33° anniversario della strage di Capaci, Reggio Calabria ha ospitato una toccante iniziativa che ha unito memoria, sport e legalità: “Capaci di Memoria: Libera Games25”, organizzata dal Coordinamento Libera Reggio Calabria, dal Comitato provinciale del Centro Sportivo Italiano (Csi) e dalla Giunta distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM). L’evento si è svolto nella sala “F. Perri” di Palazzo “Corrado Alvaro”, in Piazza Italia, alla presenza delle massime autorità istituzionali e di numerosi studenti del biennio di diverse scuole superiori del territorio.

Tra i protagonisti della giornata, gli studenti dell’Istituto Piria di Rosarno che si sono distinti per impegno e spirito di squadra, conquistando il PRIMO POSTO nel torneo di calcio a 5 e il secondo nel basket, all’interno del progetto “Libera Games25”. Un percorso che ha visto,grazie al Prof.Lorenzo Dascola e alla prof.ssa Eleonora Contartese referente di Educazione civica,lo sport come veicolo di memoria delle vittime innocenti delle mafie e strumento per la promozione della giustizia sociale.

A rappresentare con orgoglio l’istituto rosarnese, anche la dirigente scolastica, professoressa Mariarosaria Russo, che ha partecipato all’evento esprimendo soddisfazione per i risultati raggiunti dai suoi studenti:

“La vittoria dei nostri ragazzi non è solo sportiva, ma è il simbolo di un cammino di consapevolezza, rispetto delle regole e partecipazione attiva. Ricordare la strage di Capaci attraverso il gioco di squadra e la sana competizione significa trasmettere valori fondamentali per una società più giusta e libera. Il Piria continuerà ad essere presidio educativo e civile in un territorio che merita riscatto”.

L’incontro, moderato da Paolo Cicciù, presidente provinciale Csi, ha visto gli interventi del Prefetto Clara Vaccaro, della Presidente Maria Grazia Arena,del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, Emanuele Crescenti, della referente distrettuale per la legalità dell’ANM, Lucia Antonella Bongiorno, e si è concluso con il discorso del Procuratore FF di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo. A suggellare l’iniziativa, la consegna dei riconoscimenti agli studenti partecipanti, segno tangibile di un impegno condiviso tra scuola, sport e legalità.Presenti,altresì, il questore Salvatore La Rosa,i vertici dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza,i referenti di Libera,Giuseppe Borrello e Mimmo Nasone, il Procuratore aggiunto Santo Milidona.

In un clima di grande partecipazione e commozione, “Libera Games25” ha dimostrato ancora una volta quanto il ricordo delle vittime di mafia possa trasformarsi in azione concreta per costruire una comunità più coesa, consapevole e determinata a dire no ad ogni forma di sopraffazione.