Stretto Pride 2025 a Messina: domani la presentazione dell’evento a Palazzo Zanca

La città di Messina si appresta a vivere uno dei momenti più significativi dell’anno sul fronte dei diritti e dell’inclusione. Domani, venerdì 30 maggio, alle ore 11, nella Sala Ovale “Antonino Caponnetto” a Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione dello Stretto Pride 2025. Un appuntamento di grande rilievo che darà il via ufficiale alle celebrazioni e alle iniziative dedicate a una società più equa, rispettosa e solidale.

All’incontro, presente il Sindaco Federico Basile, prenderanno parte gli Assessori che, a vario titolo, sosterranno l’organizzazione dell’evento: Liana Cannata alle Pari Opportunità e Alessandra Calafiore alle Politiche Sociali, ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro e alla Protezione civile Massimiliano Minutoli. Saranno inoltre presenti le Presidenti delle Partecipate Carla Grillo per ATM e Valeria Asquini per Messina Social City, che anche quest’anno hanno promosso iniziative per la settimana Pride. Per il Comitato Stretto Pride, interverranno Rosario Duca, Presidente Arcigay Makwan Messina e il Presidente della sezione giovani Simone Garretto.

Un importante contributo e segno concreto di partecipazione arriverà da Caronte & Tourist, main sponsor dell’iniziativa e da sempre attivo sui temi dell’inclusione. Il gruppo sarà rappresentato da Piera Calderone, Diversity & Disability Manager, e Tiziano Minuti, Responsabile della Comunicazione. Durante l’incontro saranno illustrate le iniziative che scandiranno il percorso verso lo Stretto Pride 2025, con un focus sui temi centrali di questa edizione, per ribadire il valore di una cultura fondata sul rispetto e sull’uguaglianza.