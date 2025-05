Strage Heysel, a Messina il 40° anniversario davanti alla targa marmorea

StrettoWeb

Questa mattina si è svolto, in piazza San Vincenzo a Messina, innanzi alla targa marmorea collocata nel medesimo spazio, il 40º anniversario della strage avvenuta il 29 maggio 1985 nello stadio Heysel di Bruxelles, in occasione della finale di Coppa Campioni tra Liverpool e Juventus. In quel tragico pomeriggio, alcune frange dei supporter inglesi provocarono gravi incidenti, nei quali rimasero vittime ben trentanove pacifici sportivi italiani, presenti sugli spalti per assistere all’incontro di calcio.

Al termine della manifestazione è stato deposto, sul rettangolo commemorativo, un serto di fiori da parte del Movimento Nuova Presenza Giorgio La Pira, della Polisportiva Pompei e della Comunità di San Vincenzo, come tributo di imperitura memoria contro ogni forma di violenza nelle varie attività sportive.