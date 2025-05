Strage di Capaci, alla Scalinata Rosa Donato di Messina un momento di riflessione con studenti e istituzioni

StrettoWeb

In occasione del trentatreesimo anniversario della Strage di Capaci, si è svolta ieri, giovedì 22 maggio 2025, lungo la Scalinata Rosa Donato di via XXIV Maggio, l’iniziativa “Per lo Sviluppo contro le Mafie”. L’evento, promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) di Messina, presieduto da Fortunato Romano, in collaborazione con la Fondazione Èbbene, ha visto la partecipazione dell’assessore Massimiliano Minutoli in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. L’appuntamento, ormai ricorrente, trasforma ogni anno la storica scalinata cittadina in un presidio simbolico dell’impegno per la legalità, diventando un luogo d’incontro e confronto tra studenti e istituzioni. Le alunne e gli alunni degli istituti “Pascoli-Crispi”, “Boer-Verona Trento” e “G. Seguenza” hanno realizzato un’installazione collettiva in memoria delle vittime di mafia, arricchendo la scalinata di parole, immagini e messaggi di speranza.

L’assessore Minutoli, portando i saluti del sindaco Federico Basile, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e per il valore simbolico del luogo: “Grazie all’impegno dei giovani, questa scalinata storica si trasforma in uno spazio di incontro e in un esempio concreto di come si possa promuovere la legalità attraverso gesti semplici, ma profondi. È anche un invito a prendersi cura dei beni comuni e a rispettare il valore della memoria. Ai ragazzi voglio dire: non fatevi sedurre dalle scorciatoie che certi ambienti possono proporvi. Siate protagonisti del cambiamento, costruendo con responsabilità e nel rispetto delle regole un futuro migliore per voi e per il vostro territorio”.