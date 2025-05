Strage di Capaci: le iniziative delle scuole cittadine a Messina tra memoria, arte e legalità

StrettoWeb

Sono proseguite anche oggi, venerdì 23 maggio, le iniziative promosse dagli istituti scolastici cittadini per commemorare il 33° anniversario della Strage di Capaci, in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Le manifestazioni odierne sono state ideate e realizzate dalle studentesse e dagli studenti, guidati dai dirigenti scolastici e dai docenti degli Istituti Comprensivi “Cannizzaro Galatti” e “G. Mazzini”, nonché dai promotori dell’ormai tradizionale appuntamento “Zancle in Fiore”, coordinato dall’Istituto “La Pira – Gentiluomo”, capofila di una rete composta dagli istituti “Pascoli-Crispi”, “Paino Gravitelli”, “Santa Margherita”, “Mazzini-Gallo”, “Paradiso”, “Manzoni Dina e Clarenza”, “Salvo D’Acquisto” e dal 3° Istituto Comprensivo Statale di Milazzo. A rappresentare l’Amministrazione comunale, è intervenuta l’assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili, Liana Cannata, che ha portato anche i saluti del sindaco Federico Basile, fuori sede per impegni istituzionali.

Presso il Palacultura, gli studenti del “Cannizzaro Galatti” con la dirigente scolastica Egle Cacciola hanno dato vita a un momento di riflessione denominato progetto “Legalità, Memoria e Impegno, animato dal coro “Arche”, alla presenza, oltre che dell’assessora Cannata, di Giuseppina D’Uva, già presidente del Tribunale di Messina, Alessia Smedile, magistrato ordinario della II sezione penale, Simona Raffaele e Alberto Randazzo, docenti dell’Università degli Studi di Messina.

Momento significativo all’Istituto Comprensivo “G. Mazzini”, guidato dal dirigente Nicola Labbate, è stato l’inaugurazione di un murales della legalità riportante i nomi delle vittime di mafia, accompagnato dalla lettura di poesie e testi scritti dagli alunni, seguita da un’esibizione musicale. Presenti il viceprefetto Cosimo Gambadauro e il Comandante dei Carabinieri di Messina Centro, Capitano Federico Mucciacciaro.

Quarta edizione di “Zancle in Fiore”

Particolarmente coinvolgente anche la quarta edizione di “Zancle in Fiore”, iniziativa articolata in due giornate, giovedì 22 e venerdì 23 maggio, che ha visto protagonisti studenti e insegnanti dei nove istituti scolastici in rete, nella realizzazione, in Piazza Unione Europea, di un’infiorata con sali colorati ispirata alla primavera e al patrimonio mitologico messinese. A causa della pioggia, l’evento di oggi, si è poi spostato nella Galleria Vittorio Emanuele, dove l’esplosione di colori, musica e creatività ha celebrato il valore della libertà e della memoria viva per ricordare il magistrato commemorare il magistrato ucciso dalla mafia e tutte le vittime di quel tragico 23 maggio 1992.

La soddisfazione di Cannata

Al termine della giornata, l’assessore Liana Cannata ha dichiarato: “È emozionante vedere con quanta passione e consapevolezza le nostre comunità scolastiche riescano a esprimere il loro senso civico e il desiderio di ricordare chi ha sacrificato la propria vita per la legalità. Il loro impegno è motivo di orgoglio per l’Amministrazione comunale che insieme ad esse intende sviluppare e sensibilizzare i piccoli e i giovani cittadini verso una cultura della memoria, della partecipazione e della responsabilità, anche attraverso l’espressione dell’arte, quale linguaggio universale”.