Strada Campo-San Roberto, la soddisfazione del consigliere De Marco (FI) e i complimenti a Cannizzaro e Occhiuto

StrettoWeb

“Come rappresentante del partito di Forza Italia esprimo massima soddisfazione alla notizia dell’ avvenuto finanziamento dell’arteria stradale Campo-San Roberto. Quanto fatto dal governo nazionale ed in particolare dall’onorevole Cannizzaro e dal Presidente Occhiuto è la dimostrazione di una forte correlazione tra governo regionale e nazionale che continua a portare risultati e finanziamenti per i nostri territori. Altra opera desiderata dai comuni dell’area della Vallata del Catona che vede una notevole accelerazione per il suo completamento. Anche questa infrastruttura, come la Gallico/Gambarie come il prossimo avvio dei lavori del Ponte rappresentano una “grande speranza” per lo sviluppo economico dei territori interessati e non solo”. Così in una nota Domenico De Marco, Consigliere Comunale di Forza Italia di Villa San Giovanni.

“La realizzazione di una strada rappresenta non ‘una semplice infrastruttura’ ma un’ opera di valenza sociale fondamentale per ridurre il gravissimo fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni a discapito di Città come Villa e Reggio la cui densità abitativa è già profondamente satura. In tal senso la gratitudine per l’ attività svolta dall’ On. Cannizzaro e dal Presidente Occhiuto e di tutti gli enti comunali e sovracomunali interessati e che in questi anni hanno dato un contributo importante per poter arrivare ad oggi al finanziamento dell’ opera la cui progettazione è stata curata dai suddetti enti, per i quali si apre una stagione di dialogo per la realizzazione di quest’opera di assoluta valenza per tutti. Come Area dello Stretto ci compiaciamo per questo ennesimo risultato a dimostrazione che la politica del fare di Forza Italia sta realizzando”, aggiunge.