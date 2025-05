Stalking a Sant’Agata di Militello: divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per un 40enne

StrettoWeb

Agenti della Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare che dispone il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri, con applicazione del controllo elettronico, a carico di un santagatese, provvisoriamente accusato di stalking.

Il quarantenne, già nel 2023, si era reso protagonista di episodi del tutto simili nei confronti della medesima vittima, una concittadina oggi venticinquenne. Le affermazioni della persona offesa, riscontrate dalle dichiarazioni di numerosi testimoni, hanno confermato il reiterarsi della medesima condotta e sono state ritenute sufficienti dalla Procura di Patti per chiedere al Gip l’adozione di una misura che potesse arginare l’attività diffamatoria e persecutoria posta in essere dal santagatese.

Le indagini, infatti, hanno evidenziato plurimi passaggi dell’indagato sotto l’abitazione e presso l’attività lavorativa della madre della vittima, oltre a numerosi profili instagram creati probabilmente allo scopo di raggiungere la vittima attraverso tag infamanti, riportanti commenti riprovevoli.

Il Gip del tribunale di Patti, ritenendo fondata la provvisoria incolpazione mossa dalla Procura, ha valutato di applicare la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa a meno di 500 metri con controllo elettronico eseguita dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di S.Agata di Militello.

Si precisa in ogni caso, che il procedimento pende tuttora in fase di indagini preliminari, e che, in ossequio del principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.