Una stagione super: Reggio Bic premiata a Palazzo San Giorgio | FOTO

Un pomeriggio all’insegna dello sport, del sacrificio e del grande orgoglio cittadino. Presso la suggestiva cornice di Palazzo San Giorgio, il Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà ha premiato la Reggio Bic per i risultati straordinari ottenuti durante la stagione sportiva 2024/2025, culminati con il raggiungimento del podio in Eurocup 3. Ad essere premiati dal primo cittadino e dal delegato allo sport Giovanni Latella sono stati la presidente del club Ilaria D’Anna, la delegata Fipic Calabria Amelia Cugliandro, l’allenatore Antonio Cugliandro e i dirigenti Violante e Dell’Osso. Un momento sentito e partecipato, che ha ripercorso la cavalcata entusiasmante della formazione reggina, capace di imporsi sia in ambito nazionale che internazionale.

“La Reggio Bic è un simbolo vivente di ciò che lo sport può rappresentare: superare i limiti, rompere le barriere, unire le persone – ha dichiarato il Sindaco Falcomatà –. Questo risultato non è solo sportivo, è civico. È un traguardo che rende orgogliosa l’intera città.”

La motivazione del premio, letta ufficialmente durante la cerimonia, sottolinea il valore del percorso compiuto: “Per lo straordinario risultato conseguito in ambito sportivo con il raggiungimento della finale dell’Eurocup 3, unica squadra italiana a raggiungere il podio dell’importante competizione internazionale. Orgoglio della città, simbolo di sacrificio ed abnegazione, oltre ogni limite o barriera.”

Un riconoscimento meritato per una squadra che ha fatto della determinazione e dello spirito di squadra la propria bandiera, conquistando il cuore dei reggini e dando lustro alla città anche fuori dai confini nazionali.