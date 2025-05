Spilinga, solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Fontane | INTERVISTE

Il Santuario di Maria Santissima delle Fontane sorge ai piedi dell’abitato di Spilinga, in provincia di Vibo Valentia, in un’ampia grotta. La festa principale si celebra il 21 maggio, preceduta da un novenario, con la presenza di tantissimi fedeli anche nell’edizione del 2025. Molti devoti raccolgono l’acqua che sgorga dalla roccia, considerata miracolosa, in piccoli recipienti.

La processione parte dal luogo sacro fino ad arrivare alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, dove la statua della Madonna viene esposta fino a sera, per poi rientrare, al Santuario.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: