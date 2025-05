Spettacoli estivi a Reggio Calabria, pubblicato l’avviso rivolto ai Comuni: cosa fare per richiederli e organizzarli

StrettoWeb

E’ stato pubblicato l’avviso pubblico della Città Metropolitana rivolto ai Comuni del territorio per ospitare eventi di spettacolo dal vivo da realizzarsi entro il 30 settembre 2025, per i quali è previsto che debbano essere organizzati in luoghi pubblici messi a disposizione dai Comuni previ accordi con le associazioni, promoter o organizzatori e potranno prevedere le tipologie artistiche di canto, musica, teatro riguardanti: corale, gospel, lirico, musica leggera, pop, rock, elettronica, world music, musica folk, tradizionale, etnica, musica jazz e blues, musica classica, bandistica, orchestrale, teatro tragedie, commedia, commedia dell’arte, teatro in vernacolo, teatro opere liriche, musical, balletto classico, danza, teatro cabaret, comico, artisti di strada ed eventuali altre tipologie non ricomprese nelle precedenti.

“Continua senza soluzione di continuità la nostra attività programmatica per favorire lo sviluppo culturale e turistico dei comuni della Città Metropolitana, e su iniziativa del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà – afferma il consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio – intendiamo consolidare il valore aggiunto che gli eventi artistici comportano in termini di benefici dal punto di vista economico e della promozione territoriale, a cui, questo avviso punta. Un’azione mirata a destagionalizzare l’offerta culturale, che si aggiunge all’imponente programmazione dell’estate reggina, e destinata a migliorare la qualità delle attività di tutti i territori della provincia, attraverso il coinvolgimento attivo dei Comuni, che diventano così, protagonisti dell’iniziativa e non solo destinatari”.

Le istanze dovranno essere presentate, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul portale istituzionale della Città metropolitana e presentate entro e non oltre il 30 maggio 2025, esclusivamente a mezzo P.E.C. all’indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it