La polizia di stato di Noto ha arrestato due giovani e denunciato un minorenne a seguito di una sparatoria avvenuta nel centro storico durante l’Infiorata. Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di ragazzi si è ritrovato in via Rocco Pirri, a due passi da corso Vittorio Emanuele, in prossimità di un locale frequentato da ragazzi.

Ne è nata una discussione culminata con degli spari ma, stando ad una prima ricostruzione, non sarebbe rimasto ferito nessuno.