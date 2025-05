Sparatoria a Rosarno: atto intimidatorio nel centro cittadino

StrettoWeb

Momenti di paura questa mattina nel centro di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, dove si è verificata una sparatoria in pieno giorno, tra la folla e le attività commerciali. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in quella che, secondo i primi accertamenti, sarebbe da ricondurre a un atto intimidatorio. Secondo quanto si e’ appreso, il gruppo, composto da almeno tre individui incappucciati, avrebbe preso di mira un esercizio commerciale, senza conseguenze fisiche per le numerose persone presenti che affollavano la zona.

Il fatto è avvenuto in una zona centrale e frequentata, tra negozi e passanti, seminando il panico tra i presenti. Non si registrano feriti, ma il rumore degli spari ha causato attimi di tensione e fuggi fuggi generale. Alcuni testimoni parlano di persone incappucciate che avrebbero aperto il fuoco in aria o contro una specifica attività commerciale, anche se le indagini sono ancora in corso per accertare l’esatta dinamica.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le indagini per individuare i responsabili e comprendere le motivazioni dell’azione criminale. I militari stanno visionando le immagini di videosorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze tra i commercianti e i residenti.