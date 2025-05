Soverato, Carabinieri formati alle manovre salvavita con defibrillatore

StrettoWeb

Mattinata di formazione per i Carabinieri della Compagnia di Soverato. Grazie al centro di formazione Nazionale Re-heart e al supporto di personale specializzato del centro di formazione “Katakos salvamento Asd” di Acquappesa (CS), i militari dell’Arma hanno imparato ad effettuare manovre rianimatorie con l’uso del defibrillatore, in caso di persone colte da arresto cardiaco, sia in età adulta sia in età pediatrica.

Il corso BLSD “Basic Life Support and Defibrillation” ha messo in risalto l’importanza della materia didattica, abbinata ad utilissime dimostrazioni pratiche, che ha destato grande interessamento ai Carabinieri discenti.

L’iniziativa, finalizzata all’attivazione di sinergie istituzionali nelle campagne di prevenzione sulla salute, ha permesso di formare nelle tecniche di primo soccorso e per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico 24 militari, operanti nei vari reparti dell’Arma del territorio soveratese, con la finalità di incrementarne il bagaglio di competenze professionali ed elevare il livello del servizio per la collettività.

Al termine del corso tutti i partecipanti sono stati sottoposti ad un esame teorico e pratico, venendo quindi certificati quali operatori BLSD Adulto e Pediatrico.