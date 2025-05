SostenibilMEnte: sinergia UniMe-Comune di Messina, al via una settimana di eventi

StrettoWeb

In occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso a livello nazionale da ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), la città di Messina si conferma al centro del dibattito sulle politiche per la sostenibilità con “SostenibilMEnte”, una settimana di iniziative organizzate in collaborazione tra Comune di Messina e l’Università degli Studi di Messina. L’evento, in programma dal 10 al 16 maggio 2025, rappresenta un’importante occasione di confronto, riflessione e proposta sui temi dello sviluppo sostenibile e della partecipazione attiva.

Il percorso si concluderà il 16 maggio con due eventi di grande rilievo, svolti in contemporanea: a Villa Dante il “Messina 2030 – Festival della Sostenibilità 2025” promosso dal Comune di Messina, e presso il Plesso Centrale dell’Ateneo la VII edizione dell’“UniMe Sustainability Day 2025”, curato dall’Università degli Studi di Messina. L’obiettivo principale delle due istituzioni cittadine è stimolare nei partecipanti una riflessione critica sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo economico, come delineato nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, promuovendo momenti di informazione, confronto e consapevolezza condivisa. Nel dettaglio, durante l’UniMe Sustainability Day, professionisti, studenti universitari e delle scuole saranno coinvolti in seminari, laboratori e attività divulgative, articolate in cinque aree tematiche: Risorse e Ambiente, Mobilità, Energia, Inclusione e Salute. Saranno presenti anche rappresentanti del Comune, fortemente impegnati nello sviluppo delle politiche di sostenibilità urbana.

Le parole del Rettore

Il Rettore, prof.ssa Giovanna Spatari, ha così commentato l’iniziativa: “in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS, sono orgogliosa di poter affermare che l’Università di Messina si conferma ancora una volta protagonista attiva e responsabile nella promozione della sostenibilità, al fianco del Comune di Messina. L’iniziativa SostenibilMEnte rappresenta una preziosa occasione di confronto, sensibilizzazione e impegno concreto sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale, in piena coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’università ha il dovere non solo di produrre conoscenza, ma anche di guidare il cambiamento. È per questo che continueremo ad impegnarci affinché i nostri valori si traducano in azioni, favorendo la crescita di una cultura sostenibile che metta al centro il rispetto per l’ambiente, l’inclusione sociale e la responsabilità civica”.

La soddisfazione di Basile

Il Sindaco di Messina, Federico Basile, ha sottolineato l’importanza della sinergia istituzionale e l’orizzonte strategico dell’iniziativa: “con SostenibilMEnte diamo continuità concreta al percorso già avviato con Messina 2030 – Green Events, un progetto che mette in rete le nostre società partecipate e le istituzioni scolastiche per costruire una città sempre più sostenibile, consapevole e resiliente. È una sfida culturale prima ancora che ambientale, che punta a radicare nei cittadini – a partire dai più giovani – una nuova visione del presente e del futuro. La collaborazione con l’Università degli Studi di Messina in questa settimana di eventi è il segno tangibile di come le istituzioni possano e debbano fare rete per accompagnare la transizione ecologica, sociale ed economica del nostro territorio. Il Comune c’è, con convinzione e responsabilità, per dare impulso a un cambiamento che nasce dalla partecipazione, dalla conoscenza e dall’educazione alla sostenibilità”.

Calendario

Il calendario degli appuntamenti che coinvolge cittadini, istituzioni, studenti e associazioni attraverso tornei, challenge, seminari, visite guidate e momenti di approfondimento sarà così articolato:

10 maggio

Visita guidata “Le sorgive della Valle dei Mulini e la sua cascata”- Comune Messina, AMAM, FAI https://www.facebook.com/share/p/1FPfkwptH9/(link is external);

“Spontanea: La natura intorno a noi” – Università di Messina /Orto Botanico https://newsletter.ortobotanico.messina.it/wp-content/uploads/sites/2/2025/05/Locandina_Spontanea.pdf(link is external);

11 maggio

“Spontanea: La natura intorno a noi” – Università di Messina /Orto Botanico https://newsletter.ortobotanico.messina.it/wp-content/uploads/sites/2/2025/05/Locandina_Spontanea.pdf(link is external) ;

12 maggio

Torneo universitario pallavolo -Università di Messina e SSD Cittadella Sportiva UniMe https://www.unime.it/sites/default/files/2025-04/Locandina%20sustainability%20day%2025%20pallavolo.pdf

Pulizia spiagge – Comune Messina, Messinaservizi Bene Comune;

13 maggio

Challenge didattica tra studenti universitari: “Cinque Continenti, Cinque Elementi per la Sostenibilità” (Università di Messina, COSPECS);

15 maggio:

Firma Accordo quadro CONAI (Comune Messina, Università di Messina e Messinaservizi Bene Comune);

La Forza di un Gesto: la Rettrice e il Sindaco piantano insieme un albero;

16 maggio:

Messina 2030 – Festival della Sostenibilità 2025 – Villa Dante https://youngme.comune.messina.it/messina-2030/(link is external);

UniMe Sustainability Day 2025 – Università di Messina, Campus centrale https://www.unime.it/notizie/vii-edizione-unime-sustainability-day#:~:text=L’edizione%202025%20dell’Unime,%2C30%20alle%2013%2C30(link is external) .

