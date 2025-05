Sospetto caso di encefalite virale a Lipari: studente in Rianimazione a Messina, scuole chiuse e sanificazione urgente

StrettoWeb

Tutte le scuole di Lipari resteranno chiuse oggi, giovedì 22 maggio, per consentire un intervento straordinario di sanificazione, deciso dal sindaco Riccardo Gullo con ordinanza firmata il 21 maggio. La misura è stata adottata in via precauzionale dopo la segnalazione di un sospetto caso di encefalite virale che ha colpito uno studente dell’Istituto Isa Conti Eller Vainicher, attualmente ricoverato in Rianimazione al Policlinico di Messina.

La decisione è stata presa in seguito alla richiesta urgente dell’ospedale di Lipari e alla comunicazione del dirigente scolastico, che ha evidenziato la necessità di intervenire rapidamente per tutelare la salute di studenti, insegnanti e personale scolastico.

La chiusura di 24 ore riguarda l’Istituto Isa Conti Eller Vainicher, l’Istituto comprensivo “S. Lucia” (compreso il Cirs di Canneto), l’Istituto comprensivo Isole Eolie e la scuola materna paritaria Sant’Antonio di Padova. La sanificazione sarà eseguita utilizzando ipoclorito di sodio e alcol diluito, secondo quanto disposto dal direttore del Distretto sanitario di Lipari, dott. Sergio Quaranta. A seguire, sarà obbligatoria una fase di aerazione degli ambienti prima della riapertura.

L’ordinanza, già pubblicata sull’albo pretorio comunale e notificata a tutte le autorità competenti, potrà essere impugnata al TAR entro 60 giorni o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Si tratta di una misura precauzionale per garantire la sicurezza e la salute dell’intera comunità scolastica dell’isola.