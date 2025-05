Soroptimist Reggio Calabria, 59° anniversario e cerimonia d’ingresso dei nuovi soci

StrettoWeb

Giovedì 22 maggio si è svolta, presso il Ristorante Galà del Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria, la serata celebrativa del 59° anniversario della fondazione del Soroptimist Club di Reggio Calabria, un appuntamento importante che ha unito memoria, orgoglio e rinnovata progettualità. L’evento ha visto la partecipazione di numerose socie ed ospiti, in un clima di amicizia e condivisione. Ad aprire la serata è stata la Presidente del Club, Natalina Galizia, ha aperto la serata con parole di gratitudine verso le socie fondatrici e tutte coloro che, nel tempo, hanno contribuito con passione e impegno alla crescita del Club. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alle socie attuali che, con competenza e dedizione e spirito di collaborazione la affiancano in questo suo mandato.

La serata ha segnato anche un momento di gioia e di rinnovamento con l’ingresso ufficiale di tre nuove socie: Vincenza Caracciolo La Grotteria, Domenica Catalfamo e Sabrina Prestipino, donne affermate, professioniste stimate e conosciute in città, che arricchiranno il Club con le loro competenze e con il loro entusiasmo utili a realizzare gli obiettivi che ci contraddistinguono nell’impegno sociale, nel contrasto alla disparità di genere e nella valorizzazione della donna nel mondo delle professioni. Le socie madrine Franca Brandolino, Olga Spanò e Vittoria Caracciolo le hanno presentate con parole lusinghiere, evidenziandone il valore umano e professionale. Tutte le presenti hanno accolto con calore le nuove socie, sottolineando il valore della condivisione e dell’ingresso nella comunità soroptimista.

La Presidente ha avuto il compito di sancire l’ingresso con la tradizionale spillatura, un gesto simbolico e ricco di significato. Le nuove socie, visibilmente emozionate, hanno ringraziato per l’accoglienza ed espresso il proprio impegno nella condivisione degli ideali del Soroptimist. Nel suo intervento, Natalina Galizia ha ricordato le radici dell’Associazione, nata nel 1921 a Oakland in California e diffusasi in tutto il mondo come rete di donne per le donne, impegnata da sempre nella crescita intellettuale, umana e professionale del mondo femminile, nella difesa dei diritti e nella promozione del ruolo della donna nella società.

È stato inoltre sottolineato l’importante contributo del Soroptimist Club di Reggio Calabria, promotore di iniziative significative sul territorio che opera attraverso progetti costruiti grazie alle competenze professionali delle socie e in sinergia con importanti istituzioni nazionali, tra cui l’Università Bocconi, IBM, Banca d’Italia e i Ministeri dell’Istruzione, della Giustizia, delle Pari Opportunità e dello Sport “Ma il tema più amaro – ha sottolineato Galizia – è l’assenza della Pace, sempre al centro del nostro pensiero. Tutte le nostre attività – dalla cultura alla musica, dalla salute all’economia – convergono con forza verso un’idea di un mondo fondato sulla solidarietà, sull’amicizia fra le donne e sul Goodwill fra i popoli”.

Richiamando le parole di Papa Francesco, la Presidente ha ricordato come la Pace è un lavoro artigianale: richiede costanza, dialogo, rispetto reciproco e la volontà di costruire ponti, non muri. Anche noi, nel nostro quotidiano, siamo chiamate a essere artigiane di pace, siamo donne forti, donne di qualità – come ci ricordava Elda Pucci, prima donna sindaco di Palermo, medico, presidente nazionale del Soroptimist – e continueremo a combattere con coraggio, entusiasmo e ferrea volontà per contribuire, insieme, alla costruzione di un futuro migliore. Tutte insieme possiamo fare la differenza, sostenendoci a vicenda e portando avanti i valori in cui crediamo.

La serata è proseguita con una raffinata cena conviviale, durante la quale si sono rinsaldati legami di amicizia e sorellanza, nello spirito che contraddistingue il Club. In un clima sereno e cordiale, tra brindisi e sorrisi, si è rafforzato quel senso di appartenenza che dà forza al Soroptimist: una rete di donne capaci di ascoltare, agire e costruire, insieme, un futuro migliore. Con entusiasmo, determinazione e fiducia, il Club di Reggio Calabria guarda già al traguardo del sessantesimo anniversario, con lo sguardo rivolto al mondo e il cuore saldo nei valori che lo animano da quasi sei decenni.