Smascherato traffico di mezzi agricoli rubati e reimmatricolati, coinvolte anche aziende calabresi

StrettoWeb

Dovranno rispondere di ricettazione e riciclaggio di mezzi agricoli rubati, i titolari di una ventina di aziende agricole nelle province di Foggia, Avellino, Benevento, Lecce e Cosenza nell’ambito di una inchiesta della Procura della Repubblica di Foggia, partita nel 2024 da attività di indagine della Compagnia Carabinieri di Tricarico (Matera) che ha portato a perquisizioni e sequestri in Campania, Puglia e Calabria. Le perquisizioni, che hanno visto l’impiego circa 100 Carabinieri e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Puglia”, hanno portato al recupero di 25 mezzi di cui 15 trattori, tre autocarri, tre rimorchi agricoli, tre macchine operatrici ed un furgone, per un valore complessivo stimato in circa 1, 3 milioni di euro.

“L’inchiesta – è scritto in una nota diffusa dal Comando provinciale di Matera dell’Arma – ha messo in luce un articolato sistema illecito basato sul furto e sulla ricettazione di veicoli agricoli, ovvero provento di truffe anche online. Già nel luglio 2024, le investigazioni avevano portato al sequestro di ben 27 mezzi (20 trattori, 2 autocarri, 2 autovetture, un carroattrezzi e 2 rimorchi agricoli), rubati nelle province di Campobasso, Matera, Padova e Foggia”. Tra le persone indagate, c’è anche un dipendente della Motorizzazione civile di di Foggia, che avrebbe agevolato le operazioni di reimmatricolazione dei mezzi di provenienza illecita.