Smart parking a Messina: emerse tante criticità sul nuovo sistema di parcheggio. Grillo in commissione: “multe solo a chi non paga”

Lunga discussione durante la prima commissione del comune di Messina che si occupa di trasporti, presieduta dal presidente Salvatore Papa di Sud chiama Nord, con all’ordine del giorno il nuovo sistema dei parcheggi a pagamento. Il capogruppo della Lega, Cosimo Oteri, ed il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Dario Carbone, hanno elencato tutte le criticità del nuovo sistema di smart parking: “problemi sulla sosta di chi possiede il pass dei residenti, urgenza di nuovi parcometri, stalli inesistenti o poco visibili”. A chiedere ulteriori spiegazioni anche i consiglieri Giuseppe Schepis, Libero Gioveni, Nicoletta D’Angelo e Felice Calabrò, il quale si è lamentato delle scarse risposte dei dirigenti Atm presenti in aula.



Grillo: “siamo ancora in una fase di test”

“Abbiamo spiegato nelle Faq che l’utente che ha un problema non incorre in multa. Viene multato soltanto chi non paga. Atm non fa verbali a chi non utilizza correttamente lo smart parking ma l’importante è pagare la sosta. Da qui a poco installeremo nuovi parcometri. Da evidenziare che comunque siamo ancora in una fase di test“, è quanto ha affermato il presidente di Atm, Carla Grillo.

Pagamento

Lo smart parking prevede tre diverse modalità di pagamento della sosta, che può avvenire utilizzando diverse App (ATM Mov Up, Money go, Easy Park, Tabnet o Telepass pay); tramite parcometro; oppure acquistando il biglietto della sosta presso i rivenditori autorizzati. Per tutte e tre le modalità di pagamento è obbligatorio fornire il numero di targa e il codice corrispondente allo stallo occupato. L’innovativo sistema mira a ridurre le emissioni di CO2, nell’ottica di una mobilità sempre più sostenibile e attenta all’ambiente. Per dare risposte alle richieste di informazioni più frequenti da parte dei cittadini, l’Azienda Trasporti ha diffuso tramite i propri canali social alcune FAQ.

Pass residenti

Chi risiede all’interno delle ZTL ed è in possesso del pass residenti rilasciato da ATM, può parcheggiare l’auto nel lotto di riferimento, collegandosi alle diverse App disponibili ( ATM Mov Up, Money go, Easy Park, Tabnet o Telepass pay) oppure utilizzando i parcometri e inserendo, in entrambi i casi, il numero di targa e il numero dello stallo occupato. Qualora l’auto rimanga parcheggiata all’interno dello stesso stallo, anche per un periodo superiore ai tre giorni, non è necessario effettuare alcuna operazione. In questa fase di test, e nelle more che tutte le App collegate ad ATM si integrino perfettamente con il nuovo sistema di smart parking anche per chi risiede all’interno delle ZTL, è preferibile utilizzare i parcometri, che prevedono già il riconoscimento delle targhe associate ai pass residenti. Considerata l’attuale fase sperimentale, da parte di personale ATM preposto alla verifica, ci sarà massima tolleranza. Per segnalare eventuali criticità, è possibile contattare il Customer Care di ATM, chiamando al numero 800 24 80 80, attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 7.30 alle 19.30; oppure inviare una mail all’indirizzo info@atmmessinaspa.it .

Auto elettriche o ibride

In questa fase di test, e nelle more che tutte le App collegate ad ATM si integrino perfettamente con il nuovo sistema di smart parking anche per le auto elettriche e ibride, è preferibile utilizzare i parcometri, che prevedono già il riconoscimento delle targhe associate ai contrassegni rilasciati da ATM per auto elettriche ed ibride.

