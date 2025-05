Slalom di Morano Calabro, 14 piloti in gara per la Scuderia Piloti Per Passione: caccia alla vittoria nella Coppa Italia

StrettoWeb

Notevole impegno per i piloti della scuderia di Sambatello che in questo fine settimana saranno presenti allo slalom di Morano Calabro, valido per la coppa Italia 4^ zona. In 14 presenti, si contenderanno la vittoria nelle varie classi, gruppi ed assoluta. Francesco Cammareri con il suo kart cross cercherà di bissare il successo dello scorso anno. Mentre per la new entry in scuderia, Pasquale Pietro Cozza, campione kart 2024, alla prima esperienza con una vettura turismo, sarà un impegnativo week end, alla seconda prova del Campionato Italiano Formula Challenge. La scuderia Piloti Per Passione dà appuntamento a piloti, addetti ed appassionati al 15 Giugno per il 2° slalom di Bagnara Calabra, memorial Pasquale Cammareri, valido per la coppa Italia 4^ zona.