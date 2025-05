Siracusa, Zenga insultato sui social: lui pubblica i commenti e sbrocca

StrettoWeb

Walter Zenga, dirigente del Siracusa – recentemente promosso in Serie C – ha deciso di rispondere pubblicamente ad alcuni commenti offensivi rivolti alla sua persona. In una Instagram story, ha condiviso uno screenshot che raccoglie una serie di critiche e insulti comparsi sui social. Zenga ha accompagnato lo screen con una risposta secca e pungente, scrivendo: “Strano che parlate di me, ma non con me.. la vostra opinione su di me è un vostro problema, non il mio …siete un ottimo esempio di come non voglio diventare”.

Questo lo screen pubblicato.