Siracusa, esplode la gioia: la festa negli spogliatoi e l’emozione di Zenga e Ricci | VIDEO

Tanta tensione, una partita bloccata all’inizio, poi il primo gol, l’esultanza e poi ancora il pari, il grande incubo durato pochi minuti e le due reti che hanno lasciato spazio a gioia, emozione e festa. Dopo 6 anni il Siracusa ritorna in Serie C e può esplodere l’urlo della città e dei calciatori. “Non era semplice ma ce l’abbiamo fatta e la cosa più importante è questa, per la città, per la società, per una tifoseria fantastica. C’è grande felicità: non pensavo di potermi emozionare così. Ora torniamo a Siracusa per festeggiare”, ha detto Zenga a Teletris a fine gara.

Gli fa eco il presidente Ricci: “oggi è il coronamento di un percorso cominciato nel settembre 2024, al primo anno di Serie D. L’anno scorso ci è rimasto l’amaro in bocca, quest’anno siamo in testa dal 18 ottobre, abbiamo vinto tutti gli scontri diretti e abbiamo lasciato agli altri le critiche. Questo gruppo è una grande famiglia, adesso andiamo a Siracusa, ringraziamo tutti quelli che ci sono stati vicini, forse poche persone dall’inizio. Ringrazio il sindaco Italia e tutti i tifosi che sin dall’inizio ci sono stati vicini. Stiamo tornando a Siracusa: aspettateci”.

A Barcellona Pozzo di Gotto non c’erano tifosi, per via dei noti divieti imposti, ma migliaia di sostenitori hanno seguito la partita dallo stadio “De Simone”, coi due maxi schermi installati. La squadra però, prima di raggiungere la città, ha festeggiato a dovere negli spogliatoi. “E tanto già lo so che l’anno prossimo io gioco in Lega Pro” hanno urlato i calciatori negli spogliatoi, insieme ad allenatore e dirigenti. Ma anche “la capolista se ne va” tra i cori più gettonati. Di seguito due video della festa della squadra. Festa che continuerà in città.

