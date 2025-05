Il Siracusa non si ferma! 3-2 all’Ospitaletto nella semifinale per la Poule Scudetto

StrettoWeb

Regular season e Playoff di Serie D sono ormai conclusi con rispettivi verdetti, ma la stagione non è ancora terminata. La quarta serie del calcio italiano prosegue con la Poule Scudetto, il torneo al quale partecipano le 9 vincitrici dei rispettivi gironi con il palio il titolo di squadra campione dell’intero campionato di Serie D. Quest’oggi al “Nicola De Simone” di Siracusa, la squadra vincitrice del Girone I ha affrontato l’Ospitaletto, campione del Girone B.

Match valido per la semifinale, dopo che entrambe le squadre hanno superato la fase a gironi, seppur con due percorsi differenti: i siciliani hanno battuto 3-1 il Casarano e 2-0 il Guidonia, confermandosi in grande forma; i lombardi hanno perso 2-3 contro Bra e vinto 2-3 contro Dolomiti Bellunesi.

Stesso punteggio con 5 gol complessivi anche nella gara di andata fra Siracusa e Ospitaletto. Un match scoppiettante che ha visto i siciliani imporsi per 3-2 in rimonta. Al 10′, a sorpresa, sono stati gli ospiti a passare in vantaggio con Gobbi, rete pareggiata da Maggio su rigore al 15′. Al 45’+5 un autogol di Puzone permette all’Ospitaletto di chiudere il primo tempo avanti.

Nella ripresa Puzone si fa perdonare al 68′ siglando la rete della nuova parità. All’86’ esplode di gioia il tifo azzurro per la rete di Sarao che porta il risultato sul 3-2 finale.