Il sindaco PD alla “festa” M5S: Falcomatà all’inaugurazione della prima sede reggina dei pentastellati

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha preso parte alla cerimonia d’inaugurazione della prima sede territoriale del Movimento 5 stelle di Reggio Calabria. Alla presenza dell’europarlamentare Pasquale Tridico e dei deputati Federico Cafiero De Raho e Anna Laura Orrico, Giuseppe Falcomatà ha sottolineato “l’importanza dell’unità delle forze progressiste contro i Governi delle destre e per affermare valori che ci vedono dallo stesso lato rispetto ad una visione comune del mondo e della vita”. All’iniziativa, infatti, erano presenti anche i segretari provinciale e cittadino del Pd, Antonio Morabito e Valeria Bonforte, il capogruppo al Comune, Giuseppe Marino, l’assessore Carmelo Romeo, i vertici dell’Alleanza Verdi-Sinistra e molti rappresentanti delle diverse anime che costituiscono l’area riformista del Paese.

In particolare, il sindaco Falcomatà ha salutato Cafiero De Raho perché, “insieme, abbiamo condiviso anni difficili e condotto battaglie importanti, quando a Reggio ha iniziato a lavorare bene la “Squadra Stato”, anni in cui si formava e cresceva sempre di più quella sinergia inter-istituzionale fondamentale per ogni battaglia di civiltà e progresso nel nostro territorio”.

Nell’apprezzare il lavoro di Giovanna Milena Roschetti ed Antonio Germanò, referenti locali pentastellati, Falcomatà ha sottolineato come “l’apertura di una nuova sede territoriale rappresenti l’avvio di uno spazio di democrazia che, attraverso la militanza e tanti sacrifici, viene messo messo a disposizione della comunità per condividere una causa comune ed un’idea, assorbendo il valore ed il significato più autentico del fare politica”.

“Questa autenticità – ha affermato il sindaco – l’abbiamo riscoperta a Catanzaro, nella grande manifestazione per una sanità migliore in Calabria, in una piazza rimasta unita per tutto il tempo che, oltre al tema per il quale si è riunita, faceva capire la necessità di ritrovarsi, l’importanza di riconoscersi anche compagni di viaggio, di condividere un percorso comune attraverso valori ed una visione del mondo che ci accomunano. Questa piazza potrà essere punto di ripartenza per costruire politiche che ci vedono insieme e ci fanno ritornare ad affrontare questi temi in maniera sinergica”.

La battaglia contro il Ponte sullo Stretto: così Falcomatà si conferma nemico del suo territorio

“Così – ha aggiunto – possiamo combattere un altro dei mali di questo momento storico: l’astensionismo. Abbiamo necessità di incontrarci e condividere politiche comuni, lo stiamo facendo. Ricordo le prime attività fatte dal M5S sulle risorse comunitarie, la bellissima iniziativa sulla sanità che, in qualche modo, è stata prodromica al corteo di Catanzaro. E’ importante, però, la mobilitazione politica che è quanto ci siamo detti anche all’ultimo convegno sul Ponte organizzato a Villa San Giovanni, successivo all’altro prezioso incontro realizzato a Bruxelles. Serve mobilitazione politica e, per farla, abbiamo bisogno di spazi dove le persone possano incontrarsi, discutere, organizzarsi, condividere e informare”. Così il sindaco di Reggio Calabria ci informa, anzi ci ricorda, di essere nemico del suo territorio, in quella che è ormai la sfacciata battaglia contro il Ponte sullo Stretto.

Dunque, per il sindaco Giuseppe Falcomatà “sono fondamentali la militanza e la partecipazione. Da parte nostra – ha ribadito – la strada è già tracciata: ci sono tantissime cose sulle quali, sia a livello nazionale sia a quello locale, possiamo e dobbiamo fare squadra. Penso non solo alla sanità, ma pure alla sostenibilità ambientale, al lavoro, alle tematiche che riguardano la legalità. Insomma – ha concluso il sindaco – che questa cerimonia sia un altro tassello di un percorso già avviato e che ci sta vedendo insieme non solo a contrastare le destre, ma ad essere portatori di valori che ci trovano sulla stessa sponda rispetto ad una visione comune del mondo e della vita”.

