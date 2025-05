Simeri Crichi, dal 5 all’8 maggio “Voi Academy 2025”: formazione on the job per gli studenti dell’Alberghiero

StrettoWeb

Sono 100 gli allievi delle classi terze e quarte degli Istituti Alberghieri di Centuripe (EN), Cefalù (PA), Giarre (CT) e Villa S. Giovanni (RC) selezionati dal Gruppo VOI HOTELS per partecipare al progetto di “formazione on the job” utile per selezionare gli studenti che saranno impegnati a svolgere la stagione estiva 2025 nei villaggi e resort del gruppo Alpitour World. Gli studenti hanno partecipato alla “VOI Academy 2025”, programma di formazione che mira a sviluppare le competenze degli studenti che frequentano le scuole alberghiere invitate a partecipare alla prima edizione dell’Academy.

Obiettivi prefissati e raggiunti sono stati: avvicinare la scuola al mondo del lavoro; tra loro sinonimi, che danno forma ad una sfida tanto per il mondo del lavoro quanto per il sistema dell’istruzione e formazione finalizzate a trasferire “competenze trasversali o soft skills”.

Una stimolante esperienza di vita e di lavoro progettata e condivisa dalla VOI HOTELS e dal mondo della scuola è “Sicuramente, una intelligente politica scolastica di integrazione fra i saperi (quelli teorici e quelli pratici) e fra i due mondi (quello della scuola e quello dell’impresa) non può che migliorare il trend avviato dal nostro Istituto da tempo, confermando la validità e la spendibilità di un diploma come quello alberghiero che offre un reale inserimento nel mondo del lavoro – dice la prof.ssa Enza Loiero, Dirigente Scolastico dell’ ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO TURISTICO “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni (RC).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.