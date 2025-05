Siderno, l’IC “Pascoli-Alvaro” partecipa al “Festival della pace”

StrettoWeb

L’I.C. “Pascoli-Alvaro” di Siderno prende parte al “Festival della pace”, grazie all’adesione al programma “Immagina” della Rete Nazionale delle Scuole di Pace e Fondazione Perugia -Assisi, Cattedra UNESCO “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova e Rete delle Università per la Pace (RUniPace). Dal 30 aprile al 9 maggio gli studenti, come veri e propri artigiani di pace, saranno impegnati in varie attività didattiche, finalizzate a promuovere nella società il valore della pace, la cura della dignità umana, la tutela dei diritti universali.

“Dopo la settimana della cura gli studenti e i docenti della Pascoli – Alvaro continuano a porre l’attenzione sui temi della pace e della solidarietà, proponendo attività creative in grado di coinvolgere la scuola e la comunità“, afferma la dirigente Maria Natalia Iiriti. “Il programma Immagina unisce tutte le scuole di pace italiane che desiderano costruire una coscienza culturale e politica di pace nel cuore dei nostri alunni. Sarebbe un’ottima cosa se anche il comune di Siderno aderisse al progetto, diventando Comune di pace“.

All’interno della rassegna verrà celebrata l’8 maggio la prima “Giornata del Donatore dell’I.C. Pascoli-Alvaro”: gli studenti accompagneranno i genitori a donare il sangue presso la sede AVIS di Locri. Durante il prelievo docenti volontari leggeranno storie tratte dai libri inseriti nell’evento “Maggio dei libri 2025” e gli studenti avranno la possibilità di incontrare alcuni autori.

Il Festival si concluderà giorno 9 maggio con il “ Peace day”, evento internazionale a conclusione del progetto eTwinning “Let’s celebrate” che l’I.C. Pascoli – Alvaro condivide con tre scuole turche, la Şehit Mustafa Sezer di Merkez, la Gazi Mustafa Kemal di Germencik e la Sultanhisar Zafer di Sultanhisar. L’evento sarà online e si terrà in lingua inglese.

Il programma del Festival della Pace con tutte le iniziative è scaricabile qui.

