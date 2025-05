Siderno Futsal: nasce una nuova squadra di calcio a 5

StrettoWeb

L’entusiasmo e la passione per il futsal accendono una nuova fiamma a Siderno con la nascita di una nuova squadra di Calcio a 5, frutto dell’iniziativa di un gruppo di giovani amici che condividono il campo da anni. Questo sodalizio, nato tra le partite informali e l’amicizia, ha deciso di trasformare il sogno in realtà, intraprendendo un percorso sportivo ufficiale che promette di portare nuove energie nel panorama calcistico locale.

Ancora in fase embrionale per quanto riguarda la categoria di partenza – si valuta l’iscrizione in Serie D o direttamente in C2, a seconda delle opportunità e delle risorse disponibili – la squadra è animata da un forte desiderio di mettersi alla prova e di crescere nel mondo del futsal. L’obiettivo è costruire un progetto solido, basato sui valori dello sport, della lealtà e della determinazione.

“Siamo un gruppo di amici che gioca insieme da tanto tempo, e l’idea di formare una squadra vera e propria era un sogno che coltivavamo da un po’“, dichiarano i promotori dell’iniziativa. “Siamo carichi di entusiasmo e pronti a lavorare sodo per onorare la maglia e rappresentare al meglio Siderno. È una sfida importante, ma siamo convinti che con l’impegno e la collaborazione potremo raggiungere grandi soddisfazioni“.

La squadra è ora alla ricerca di sostenitori e collaboratori che vogliano unirsi a questa avventura. Dagli sponsor alle figure tecniche, chiunque desideri contribuire alla crescita di questo nuovo progetto è invitato a farsi avanti.

Per informazioni e collaborazioni, basta contattare le pagine social:

Instagram: progettocalcioa5siderno

Facebook: Progetto Siderno Calcio a 5