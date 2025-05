Siderno esempio virtuoso in Calabria: bollette Tari giù del 10% in due anni

StrettoWeb

“Mentre in tutta Italia le tariffe salgono, a Siderno scendono: il Consiglio comunale ha approvato le tariffe 2025, raggiungendo un traguardo storico: –10% sui costi medi in bolletta negli ultimi due anni. Un successo reso possibile grazie all’impegno dei cittadini, che hanno saputo migliorare la raccolta differenziata fino a superare l’80% nel 2024: un primato assoluto tra i Comuni sopra i 15.000 abitanti!”. E’ quanto afferma in una nota il sindaco di Siderno.

“Ma anche grazie a scelte coraggiose dell’Amministrazione, a partire dalla riduzione del ritiro dell’indifferenziato da settimanale a quindicinale, che ha dimezzato i costi di conferimento in discarica e incentivato comportamenti virtuosi. E non è tutto: l’Amministrazione, con lungimiranza, ha chiesto ad Arrical di aggiornare il Piano Economico Finanziario 2025 per riconoscere i risparmi ottenuti, garantendo così un’ulteriore riduzione Tari per i cittadini”.

“Siderno diventa un modello virtuoso, mentre tanti altri Comuni aumentano le tariffe per far fronte ai costi della gestione integrata dei rifiuti. Questo è il frutto del patto sottoscritto con i cittadini nel 2021: costruire insieme una Siderno più pulita, più vivibile, più attrattiva e pronta a crescere, lasciandosi alle spalle i disservizi del passato. Siderno vince, i sidernesi vincono: uniti per una città che guarda al futuro!”.

