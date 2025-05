La Sicilia vince il Campionato delle regioni di calcio balilla | FOTO

StrettoWeb

Si è concluso con grande partecipazione e successo di pubblico il doppio appuntamento nazionale con il calcio balilla che ha animato il palazzetto dello sport di Carmagnola, in provincia di Torino, per tre intense giornate di sfide e spettacolo. L’evento, promosso dalla Figest Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e dalla Licb Lega Italiana Calcio Balilla, ha goduto del patrocinio della Regione Piemonte, del Coni e del Comune di Carmagnola, che ha accolto con entusiasmo atleti, tecnici e appassionati da tutta Italia.

A dare il via ufficiale alla manifestazione è stata la sindaca Ivana Gaveglio, accompagnata dall’assessore allo Sport, Massimiliano Pampaloni, e da altri membri dell’Amministrazione comunale, sottolineando l’importanza dello sport tradizionale come occasione di incontro e inclusione.

Le competizioni si sono aperte con la Coppa Italia, nella serata di venerdì, per proseguire con il prestigioso Campionato delle Regioni e concludersi domenica con le finali di tutte le categorie.

La classifica del Campionato delle Regioni ha visto salire sul gradino più alto del podio la rappresentativa della Sicilia che ha superato in una finale di alto livello la tenace selezione della Liguria. Medaglia di bronzo per la Campania, campione uscente, e quarto posto per la Piemonte, squadra di casa.

Questi, invece, i vincitori della Coppa Italia. Per la categoria Agonisti: Massimo Caruso (Torino) / Luigi Rosica (Napoli), per la categoria Amatori la coppia formata da Nicolò Rossi (Genova) / Ivan Pittaluga (Genova), nel Femminile la coppia formata da Eleonora Fiocchi (Genova) / Claudia Ortu (Medio Campidano) mentre nel Doppio Veterani la coppia Pasquale Frisi (Potenza) / Aniello Fasulo (Salerno).

Gradino più alto del podio nel Doppio Under 19 per Matteo Palladino (Modena) / David Bernardi (Lucca), nel Doppio Misto per Pietro Parello (Caltanissetta) / Claudia Ortu (Medio Campidano) e nel Doppio con Veterano per Gennaro Gatta (Bologna) / Vincenzo Librandi (Cosenza) mentre nel Doppio Exclusive per Salvatore Parello (Caltanissetta) / Corrado Farina (Terni).

Il doppio evento Trofeo delle Regioni e Coppa Italia è stata una manifestazione che ha unito sport, passione e tradizione, confermando ancora una volta il valore sociale e culturale del calcio balilla.

L’edizione 2025 ha rappresentato anche un momento di valorizzazione per il territorio, grazie alla collaborazione con le istituzioni locali e al calore della città di Carmagnola, che si è dimostrata un’ottima padrona di casa. Applausi a scena aperta per la rappresentativa dell’Amministrazione comunale che ha preso parte, divertendosi, all’evento “Partner&Istituzioni” che ha visto in campo anche i team dei Vigili del Fuoco e della Pro Loco.

“Quella di Carmagnola è stata una tre giorni straordinaria, che ha confermato la forza del nostro movimento e la passione che anima ogni atleta, dai più giovani ai veterani – sottolinea Nicola Colacicco, responsabile calcio balilla Figest e presidente Licb, che spiega – Il calcio balilla non è solo gioco, ma cultura, tradizione, inclusione. Ringrazio la città di Carmagnola per l’ospitalità e le istituzioni che hanno sostenuto questa manifestazione. Torniamo a casa con nuovi campioni, ma soprattutto con la consapevolezza che stiamo costruendo una comunità sportiva viva e coesa, capace di crescere ogni anno di più”.

