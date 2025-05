Sicilia: turista si fa male nei pressi di Monte Falcone, intervento del Soccorso alpino e dell’Aeronautica Militare

StrettoWeb

Intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e dell’82° centro SAR (Search & Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare a Marettimo (Trapani), per recuperare un turista padovano infortunato. L’incidente è avvenuto nella zona nord dell’isola, nei pressi di Monte Falcone, dove un uomo di 63 anni, in vacanza alle Egadi con la moglie, è scivolato mentre percorreva un tratto di sentiero particolarmente impervio, procurandosi un importante trauma ad un arto inferiore. Non essendo in grado di proseguire a piedi, la moglie ha allertato il Numero Unico di Emergenza 112. Ricevuta la segnalazione, la centrale operativa del 118 ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano che, per velocizzare il recupero dell’infortunato in una zona difficilmente accessibile, ha chiesto il supporto dell’Aeronautica Militare, con la quale vige un consolidato rapporto di collaborazione a livello nazionale.

Dall’aeroporto di Trapani Birgi è decollato un elicottero HH-139B dell’82° centro Sar che ha imbarcato un tecnico del Soccorso Alpino per dirigersi rapidamente sul luogo dell’incidente. Arrivati sul posto, lo specialisto del SASS e un aerosoccorritore dell’Aeronautica si sono calati col verricello, hanno raggiunto l’infortunato, gli hanno immobilizzato l’arto e lo hanno recuperato a bordo dell’elicottero insieme alla moglie. Subito dopo li hanno sbarcati entrambi nella piazzola dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti montani, ambienti innevati, scogliere, in grotta e gole fluviali o in caso di persone disperse in ambiente montano, impervio e ostile, per allertare il Soccorso Alpino è necessario chiamare il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, specificando che si richiede un intervento di soccorso sanitario in ambiente montano o impervio. L’operatore del #NUE112, applicando la specifica “procedura operativa ambienti montani ed impervi”, trasferirà la chiamata di soccorso alla Centrale Operativa del 118, la quale provvederà ad allertare il Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).