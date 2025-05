Sicilia, terribile incidente sull’A29: pullman finisce di traverso per la pioggia, due feriti

StrettoWeb

Incidente sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. L’autista di un pullman a causa della forte pioggia ha perso il controllo del mezzo, invadendo l’intera carreggiata. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e la polizia stradale. Ci sarebbero due feriti non gravi – trasportati all’ospedale di Alcamo – tra i 15 passeggeri a bordo. Il traffico in direzione Palermo della bretella che immette in autostrada è bloccato.