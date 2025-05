Sicilia, Pellegrino: “nessun incontro clandestino. Forza Italia gode di ottima salute”

StrettoWeb

“Siamo costretti a smentire la ricostruzione giornalistica di un presunto incontro che avrebbe coinvolto alcuni parlamentari ed esponenti di Forza Italia durante il recente meeting nazionale che si è svolto a Noto. Forza Italia in Sicilia è un partito che gode di ottima salute e questo lo si deve anche al lavoro del segretario regionale Marcello Caruso e al lavoro di squadra che a tutti i livelli coinvolge gli eletti e i militanti e, soprattutto, vede un costante dialogo e raccordo con il governo del presidente Schifani“. Lo dichiara Stefano Pellegrino a nome dei deputati del gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana. “Lo dimostrano i recenti risultati elettorali che l’hanno confermata come forza guida della coalizione di centro-destra e prima formazione regionale. Ma lo confermano soprattutto i sempre più lusinghieri riconoscimenti che da più parti arrivano all’operato del governo regionale, certamente frutto di un lavoro di squadra e di coalizione, ma altrettanto certamente dovuti all’impegno del nostro partito, del Presidente Schifani, degli assessori e della deputazione”, rimarca Pellegrino.

“Non vorremmo che proprio questi successi e riconoscimenti abbiano stimolato in qualcuno fuori dal nostro movimento gelosie e malumori, che si traducono in ricostruzioni fantasiose della vita interna a Forza Italia. Se ne facciamo una ragione: noi proseguiremo a lavorare con coesione, accanto e a supporto dell’operato del Governo regionale e in raccordo con la segreteria regionale guidata da Marcello Caruso che certamente ha avuto ed ha un ruolo importante nei risultati di questi ultimi anni”, conclude Pellegrino.